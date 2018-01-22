Голливудские продюсеры назвали лучший фильм года

В марте состоится официальная церемония вручения премии "Оскар". А пока свои премии вручают различные профессиональные ассоциации. Накануне своих победителей назвала Гильдия продюсеров США. Как правило, почти все фильмы, отмеченные Гильдией, получали и "Оскар".
В этом году лучшим фильмом, по мнению американских продюсеров, стала кинолента "Форма воды", над которой работал режиссер Гильермо дель Торо.
Отмечается, что у этой картины уже имеется награда "лучший фильм" по версии Critics' Choice Awards.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.415 BYN
|2.422 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.976 BYN
|1.982 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.475 BYN
|3.49 BYN