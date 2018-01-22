Голливудские продюсеры назвали лучший фильм года

В марте состоится официальная церемония вручения премии "Оскар". А пока свои премии вручают различные профессиональные ассоциации. Накануне своих победителей назвала Гильдия продюсеров США. Как правило, почти все фильмы, отмеченные Гильдией, получали и "Оскар".

В этом году лучшим фильмом, по мнению американских продюсеров, стала кинолента "Форма воды", над которой работал режиссер Гильермо дель Торо.

Отмечается, что у этой картины уже имеется награда "лучший фильм" по версии Critics' Choice Awards.-0-