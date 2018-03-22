Гонорар юных звезд сериала "Очень странные дела" вырастут в 8 раз

С увеличением популярности какого-либо сериала увеличиваются и гонорары актеров, снившихся в нем. За два вышедших сезона сериал "Очень странные дела" сильно полюбился многим зрителям. Пришло время и юным актерам потребовать повышения зарплаты.

Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Калеб МакЛафлин, Гейтен Матараццо и Ноа Шнапп пришли к соглашению с Netflix и теперь будут получать по $200-250 тысяч за один эпизод сериала. А это почти в 8 раз больше, чем те гонорары, которые они получали ранее. Вайнона Райдер и Дэвид Харбор за съемки одной серии они будут получать по $300-350 тысяч.

Напомним, что в скором времени начнутся съемки третьего сезона "Очень странных дел".