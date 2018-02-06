Горячий чай вместе с алкоголем и сигаретами несет угрозу нашему здоровью

Китайские медики провели ряд исследований, которые доказали, что употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением несет опасность нашему здоровью. По мнению специалистов, из-за этого может возникать рак пищевода.

Исследование проводилось на протяжении девяти лет. Врачи следили за здоровьем и пищевыми привычками 456 тыс. человек. Возраст всех респондентов составлял от 30 до 79 лет. У 1731 человека был выявлен рак пищевода. Всех этих людей объединяла любовь к горячему чаю, также они употребляли не мене 15 г алкогольных напитков в день и имели такую вредную привычку как курение.

Китайские медики предполагают, что напитки с температурой выше 65 градусов наносят внутренним органам термические травмы, что может повышать вероятность онкологий.