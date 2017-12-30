Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2018 год Овен

В 2018 году от Овнов будет постоянно требоваться проявление инициативы. Вы должны будете проявить себя как взрослый самостоятельный и ответственный человек. Наибольших успехов достигнут те представители данного знака, которые не боятся проблем и трудностей, а идут напролом и с энтузиазмом приступают к решению новых задач. Да, 2018 год не будет простым, но зато перед Овнами откроется масса перспектив, которые обидно будет упустить.

Гороскоп на 2018 год Телец

Наибольших успехов в 2018 году Тельцы будут достигать, если будут работать в команде. Этот год пройдет среди людей, постоянно в компании. Вам нужно научиться быть командным игроком. Большого успеха достигнут Тельцы, у которых есть семейный бизнес. Для достижения поставленных целей, вам будет нужно плечо друга или члена семьи. В целом, в этом году вы себя не будете чувствовать одиноким. А ощущение поддержки и одобрения близких будет необходимым пунктом. Ближе к концу 2018 года вы пересмотрите свои взгляды на жизнь и на ценности. Возможно, вы больше обратитесь к духовным ценностям.

Гороскоп на 2018 год Близнецы

В 2018 году окружающие люди станут требовать от вас куда больше внимания. Вы просто вынуждены будете больше с ними общаться, из-за чего иногда придется жертвовать другими делами. В этом году заметно расширится круг ваших знакомых. В целом, год собаки пройдет для Близнецов под знаком постоянного социального взаимодействия. Появится чувство наслаждения от работы, а также постоянные перемещения, вплоть до смены места жительства.

Гороскоп на 2018 год Рак

На первый план в 2018 году выйдет любовь и дела детей. Этот год покажет вас как очень семейного и заботливого человека. Ваша работа будет мало вас волновать. Любовь подарит вам вдохновение, которое будет сопровождать Раков большую часть года. Вы сможете поднять уровень своего авторитета в глазах окружающих. При этом, никакие усилия на это затрачены не будут. Благодаря сильным чувствам в вашей жизни, откроется ваше природное обаяние и окружающие последуют за вами как за лидером. Больших успехов сулят вам новые начинания. Поэтому не бойтесь рисковать и браться за еще неизведанное. Также удача будет улыбаться ракам в области образования и литературы.

Гороскоп на 2018 год Лев

В 2018 году Львы перепишут свою историю и начнут эту жизнь с чистого листа. У вас в жизни произойдет много перемен. И несмотря на то, что по большей части они будут положительными, любые перемены тяжело нам даются. Различные ситуации будут заставлять вас брать роль лидера на себя и вести за собой людей. Но это в природе Львов. Несмотря на большое количество изменений в жизни, практически все они будут с долгосрочной перспективой и дадут свои плоды не сразу. Все основные события года будут касаться вопросов недвижимости и решения домашних проблем.

Гороскоп на 2018 год Дева

Для Дев этот год ознаменуется заметным духовным и профессиональным ростом. Саморазвитие для вас выйдет на передний план, что определенно положительно скажется на различных сферах вашей жизни. Важную роль для вас сыграют малознакомые люди, а то и вовсе незнакомцы. Именно они станут теми, кто укажет вам путь. Ряд обстоятельств вынудят вас постоянно двигаться и ездить. Это касается путешествий, командировок, переездов. Застой, который был в вашей жизни в 2017 году закончится, и в вашей жизни появится драйв . В это время у вас будет наблюдаться наибольший личный и творческий успех.

Гороскоп на 2018 год Весы

Год Собаки принесет Весам множество незабываемых впечатлений. Пожалуй, в течение весны представители этого знака станут любимчиками фортуны. Им повезет и в карьере, и на любовном фронте. Подобный успех может вскружить голову кому угодно, только стоит держать себя в руках, не забывайте о том, что нужно хорошо постараться, чтобы получить желаемый результат. Однако будьте уверены, что высшие силы вас поддержат. Вплоть до осени жизнь Весов будет легкой и необремененной серьезными заботами. А вот уже в сентябре активизируются ваши конкуренты, однако и это не выбьет вас из колеи, ведь за вами стоят солидные люди, которые помогут уладить любой конфликт.

Гороскоп на 2018 год Скорпион

В 2018 году Скорпионам следует внимательно прислушиваться к советам окружающих, тогда вы с легкостью сможете решить любые вопросы. Жизнь по-настоящему станет яркой, забудьте о черных полосах. Наслаждайтесь приятными сюрпризами судьбы, радуйтесь новым знакомствам и пока что не беспокойтесь о будущем. Однако астрологи предупреждают, что в 2018 году вы можете потерять голову от очаровательного поклонника, что, возможно, приведет к свадьбе. Однако все эти радостные события могут отвлечь Скорпионов от работы, постарайтесь уделять ей достаточное количество времени.

Гороскоп на 2018 год Стрелец

Для Стрельцов в 2018 году появится возможность искупаться в славе и почестях. Вы действительно всюду будете в центре внимания, однако из-за этого можете нажить множество недоброжелателей. Однако славу вы заслужите тяжелым трудом, поэтому никто не посмеет негативно высказаться о вас. Многие действительно удивятся вашим успехам, но, когда узнают, сколько сил вы на это потратили, будут восхищаться вами. Весной и летом Стрельцов будут ожидать невероятные путешествия, которые позволят обзавестись множеством знакомых и приятелей.

Гороскоп на 2018 год Козерог

Козероги как всегда спокойны и сдержанны, с любыми делами они справляются быстро и без проблем. Можно лишь позавидовать их усидчивости и трудолюбию. До мая 3018 года представители этого знака получат интересные и выгодные предложения по работе, в начале лета ожидается карьерный рост. Осенью вы перестанете замечать всю эту серость вокруг, так как вы будете в прекрасном расположении духа, благодаря тем людям, которые вас окружают. Вплоть до зимы вы будете наслаждаться победами в профессиональной сфере и личной жизни.

Гороскоп на 2018 год Водолей

Водолеи всегда считали, что успех и счастье в жизни целиком их заслуга. Но в 2018 году они начнут сомневаться – уж слишком все идеально. Но не стоит переживать об этом, просто в этом году Водолеи будут любимчиками судьбы. Все действительно получается легко и без особых усилий. Это вы заслужили за старания и упорство в прошедшем году. Все вопросы легко решаются, и вы можете позволить себе больше удовольствий. Многие представители этого знака по-настоящему поверят в волшебство и какую-то магию, ведь все время им сняться вещие сны, а порой сказанные вслух слова становятся пророческими.

Гороскоп на 2018 год Рыбы

В 2018 Рыбы будут заняты поисками и в профессиональной сфере, и в личной жизни, и в творчестве. Все их поиски так или иные принесут свои результаты, и довольно неплохие. В Общем, Рыбы смогут найти свое место в жизни. Во всей этой кутерьме вы можете и вовсе позабыть об отдыхе, однако задуматься о нем стоит. Попробуйте летом отправиться в путешествие, поверьте, вы не только отдохнете, но и сможете набраться вдохновения для будущих начинаний и свершений.

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