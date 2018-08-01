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Гороскоп на август 2018 года

Калейдоскоп 01.08.2018 | 08:30

Гороскоп на июль 2018 года Овен

В этом месяце вам не стоит экспериментировать с внешностью. Старайтесь не ссориться по пустякам со своими близкими и партнером. Со здоровьем у вас не будет проблем, однако, следите за питанием. Избегайте мучного и жирного.

Гороскоп на июль 2018 года Телец

В августе трудитесь на работе в полную силу. Не пренебрегайте мелочами. Сдерживайте свою злость и плохие эмоции, иначе будете в проигрыше. В отношениях вам нужно добавить немного романтики. Откажитесь от алкоголя и сигарет.

Гороскоп на июль 2018 года Близнецы

В течении месяца не тратьте много сил и времени на пустяки. Старайтесь избавиться от лишних обязанностей. Ни в коем случае не увязывайтесь в нечестные сделки. Сделайте свой стиль более красочным. Уделяйте больше времени здоровью.

Гороскоп на июль 2018 года Рак

В этом месяце вам стоит уйти с головой личную жизнь. Вы можете влюбиться с первого взгляда. Не вмешивайтесь в рабочие интриги. Вы обойдете неприятности, если будете следовать своему плану. Тщательно подбирайте продукты питания.

Гороскоп на июль 2018 года Лев

Для Львов август станет месяцем-позитивом. Вам будет везти абсолютно во всем: и в карьере, и в здоровье, и в отношениях. Главное – поймать правильное настроение. Займитесь спортом: бегом, фитнесом, посетите тренажерный зал.

Гороскоп на июль 2018 года Дева

Август для Дев будет благоприятным временем. Особенно хорошо будут складываться дела в личной жизни. Стоит уделить время семье и детям. Не помешает совместный отдых. На работе проявляйте инициативу. Поверьте: это будет оценено начальством.

Гороскоп на июль 2018 года Весы

Для Весов август станет успешным месяцем. Во всех сферах жизни будет царить позитивная атмосфера. На работе - карьерный рост, в лисной жизни - взаимопонимание и любовь, в делах - успех. Главное, не лениться и работать над своими достижениями.

Гороскоп на июль 2018 года Скорпион

У Скорпионов в этом месяце наладятся отношения с окружающими. Личная жизнь сулит перемены: возможно, вы познакомитесь со своей второй половинкой. Карьера пойдет в гору: вы будете проявлять свои лучшие качества и это будет оценено.

Гороскоп на июль 2018 года Стрелец

В августе Стрельцов ждет небывалый прилив сил. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях. В личной жизни стоит быть внимательнее к своему партнеру. Стоит уделить внимание своему здоровью и выделить чуть больше времени на отдых.

Гороскоп на июль 2018 года Козерог

Козерогам следует обратить внимание на свое окружение. Стоит избавиться от недовольных жизнью людей. Стремитесь уделить больше времени своей семье. Вскоре родные порадуют своими достижениями. Избегайте длительный поездок загород.

Гороскоп на июль 2018 года Водолей

Водолеем стоит быть осторожнее со своими эмоциями. О каждом своем слове и поступке стоит подумать. В личной жизни грядут неприятности. Придется выбирать между карьерой и любовью. Этот выбор повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь.

Гороскоп на июль 2018 года Рыбы

Рыбам стоит пользоваться любой возможностью отдохнуть. Не стоит браться за новые проекты. Лучшим вариантом будет довести до ума все незаконченные дела. Особое внимание стоит уделить своему здоровью. И постараться не сорить деньгами.

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