Гороскоп на февраль 2018 года Овен

Февраль будет наполнен ненадежными людьми и приятными сюрпризами. Овнам предстоит много новых интересных встреч. Однако доверять интуиции представителям этого знака в последний месяц зимы лучше не стоит. И наконец, февраль станет месяцем откровений в романтической сфере.

Гороскоп на февраль 2018 года Телец

Тельцы будут поражать окружающих своим трудолюбием и энергией. Не забывайте при этом и об отдыхе, иначе можете довести себя до эмоционального выгорания. Ближе к концу месяца ваш непрерывный и усердный труд начнет приносить свои плоды. Дело близится к весне, поэтому в романтической сфере у Тельцов возможны явные изменения. А вот положительными ли они будут, зависит лишь от вас.

Гороскоп на февраль 2018 года Близнецы

В Близнецах проснется любовь к ребусам и решению сложных задач. Именно поэтому любая жизненная неурядица или проблема будет рассматриваться вами в ключе увлекательной задачки. Многим Близнецам удастся вырваться из серых будней и поменять картинку перед глазами – вас ждут интересные командировки.

Гороскоп на февраль 2018 года Рак

Раки в феврале покажут свое истинное лицо. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть – искренность в отношениях поможет избежать проблем, и вы не попадете в глупую ситуацию. Большое влияние на представителей этого знака окажут родственники и близкие люди. Февраль 2018 сулит представителям этого знака любовные треугольники, стоит быть предельно осторожными.

Гороскоп на февраль 2018 года Лев

Львы могут смело ждать перемен в лучшую сторону. Естественно, как и любые изменения в жизни, они принесут много стресса и переживаний, но в итоге все обернется как нельзя лучше. Читайте между строк, и чаще обращайтесь за поддержкой к специалистам. Выходные в феврале Львы смогут проводить дома в компании родных и близких людей.

Гороскоп на февраль 2018 года Дева

В начале месяца Девы будут в постоянном напряжении, но ситуация изменится ближе к середине февраля. Постарайтесь меньше обращать внимания на критику и идти только вперед. Февраль 2018 для Девы станет месяцем свиданий, хотя бы несколько свиданий в неделю должно быть.

Гороскоп на февраль 2018 года Весы

В феврале Весы будут всецело увлечены планами и идеями на будущее. В этот период вы больше будете фантазировать и мечтать, чем действовать. Но несколько интересных поездок вас ожидает и в феврале. В романтических отношениях все будет очень спокойно и ровно. Если у вас есть вторая половинка, то именно сейчас вы задумаетесь о том, чтобы узаконить свои отношения.

Гороскоп на февраль 2018 года Скорпион

Скорпионы могут обзавестись влиятельным покровителем. Помните про осторожность и то, что люди всегда и во всем ищут выгоду для себя. Так постоянно ищите "подводные камни" в отношениях с другими людьми. В феврале у Скорпионов могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом.

Гороскоп на февраль 2018 года Стрелец

Не самый активный месяц получится у Стрельцов. Вас периодически будет накрывать полный упадок сил. На самом же деле, вам просто нужно солнце, чтобы вы вновь смогли вернуть любовь к жизни и душевное равновесие. Как бы вы не отрицали любовь, эти эмоции вам все же нужны и вы просто обязаны почувствовать каждой клеточкой тела мурашки по коже.

Гороскоп на февраль 2018 года Козерог

Козероги в феврале будут наслаждаться плодами своей работы. Вероятно, вы сможете немного подзаработать или увеличить зарплату. Грамотно распоряжайтесь этими деньгами. Ближе к концу февраля в жизни представителей этого знака наконец наступит гармония и тишина.

Гороскоп на февраль 2018 года Водолей

Творческий и спокойный месяц ожидает Водолеев. Но старайтесь не тратить на работу всё свободное время, и интересуйтесь проблемами своих любимых домочадцев. В романтическом плане весь месяц представители этого знака будут находится в поиске. Со здоровьем у Водолеев в феврале проблем не возникнет. Но вы склонны сами многое придумывать.

Гороскоп на февраль 2018 года Рыбы

Один из самых благоприятный месяцев в году для Рыб, которые полностью сосредоточены на своей карьере. Любой шаг Рыб в феврале должен быть много раз обдуман. Размышляйте над положительными и отрицательными сторонами любой своей проблемы. Неконфликтный характер представителей этого знака поможет избежать ссор и выйти "сухим" из очень неприятных ситуаций.

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