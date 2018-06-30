Гороскоп на июль 2018 года Овен

Для Овнов июль будет больше похож на поле битвы. Вам постоянно надо будет за что-то сражаться, у представителей этого знака будет множество интересных дел. Именно в этот период вы можете смело рисковать и браться за то, чего долгие годы боялись. Неудивительно, что к концу этого летнего месяца Овны будут чувствовать невероятную усталость и желание отдохнуть.

Гороскоп на июль 2018 года Телец

Июль для Тельцов станет не только временем перемен, входом из зоны комфорта, но и приведет к долгожданному разрешению всех незавершенных вопросов. Ваша инициатива будет играть важную роль во всех жизненных аспектах.

Гороскоп на июль 2018 года Близнецы

Близнецам предстоит очень напряженный июль. Все накопившиеся проблемы вылезут наружу и потребуют немедленного решения. Любовь будет царить в вашей жизни и полностью поглощать любой негатив. Также будьте внимательны к своему здоровью и не брезгуйте походом к врачу.

Гороскоп на июль 2018 года Рак

Очень противоречивый месяц для Раков. С одной стороны, у вас есть шанс полностью уйти в свои мечты и ничего вокруг не замечать. Однако с другой стороны, если вы все же решите действовать, ваша раздражительность достигнет своего пика. Так что, может, вам и нужно немного помечтать.

Гороскоп на июль 2018 года Лев

Львов ожидает не самый радостный и простой месяц. Вас ждет много работы, новые цели и полезные знакомства. Для эмоциональной разрядки лучше всего заниматься спортом. Также старайтесь больше думать о себе, а не о других.

Гороскоп на июль 2018 года Дева

Импульсивные Девы могут пострадать от своих необдуманных действий в июле. Вам хочется все и сразу, и вы можете все это получить, но для этого придется приложить некоторые усилия. Контролируйте свои эмоции, чтобы у вас не возникло проблем с моральным состоянием.

Гороскоп на июль 2018 года Весы

В июле Весам стоит начать жизнь с чистого листа, оставив весь негатив в прошлом. Больше времени проводите с близкими, вы для них опора и поддержка. В профессиональной сфере вы полны новых идей, которые сможете продуктивно реализовать.

Гороскоп на июль 2018 года Скорпион

Июль для Скорпионов принесет множество новых знакомств. Также в этом месяце стоит отправиться в путешествие, чтобы наконец-то отдохнуть от рутины. На работе старайтесь избегать конфликтов с коллегами и начальством, ничего хорошего это не сулит.

Гороскоп на июль 2018 года Стрелец

Маленькие победы Стрельцов в этом месяце могут вызвать зависть у окружающих, некоторые даже попытаются вам навредить. В ответ стоит действовать решительно и дерзко, только так вы сможете защитить себя и свои интересы. Также любой риск в этом месяце будет успешным.

Гороскоп на июль 2018 года Козерог

В июле Козероги будут бодры и веселы, наладятся и работа, и личная жизнь. Появится много новых знакомых, общение с которыми будет приносить одно удовольствие. Смело отправляйтесь в какую-нибудь поездку, все сложится как никогда удачно.

Гороскоп на июль 2018 года Водолей

Удача будет сопутствовать Водолеям в этом месяце. Любое дело, за которое вы беретесь, с легкостью доводите до конца. Однако не стоит распыляться по мелочам, сосредоточьтесь на том, что уже начали. Завершенные проекты принесут хорошую прибыль и одобрение со стороны начальства.

Гороскоп на июль 2018 года Рыбы

В этом месяце не стоит делать резких движений и принимать какие-либо решения, лучше остаться от всего в стороне. Свое вы все равно получите, просто нужно какое-то время подождать. На работе также придется снизить активность, лучше поберегите силы для будущих проектов.

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