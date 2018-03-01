Гороскоп на март 2018 года

Гороскоп на февраль 2018 года Овен

Импульсивные Овны могут пострадать от своих необдуманных действий в марте. Вам хочется все и сразу, и вы можете в марте все это получить, но для этого придется приложить некоторые усилия. Контролируйте свои эмоции, чтобы у вас не возникло проблем с моральным состоянием.

Гороскоп на февраль 2018 года Телец

Настойчивость поможет Тельцам в марте добиться всех поставленных целей. Если вы проявите необходимую твердость характера, то дела пойдут в гору как в карьерном плане, так и в любовном. Не придумывайте себе в марте болезни, а лучше начните правильно питаться и спать. Помните, что мысли материальны. Особенно для Тельцов в марте.

Гороскоп на февраль 2018 года Близнецы

Во многом март станет очень успешным месяцем для Близнецов. Несмотря на то, что от любых проблем вы будете прятаться, вас ждут интересные новые знакомства и успехи на романтическом поприще. В марте вы будете стараться не выходить из своей зоны комфорта.

Гороскоп на февраль 2018 года Рак

Для Раков март будет больше похож на поле битвы. Вам постоянно надо будет за что-то сражаться, у представителей этого знака будет множество интересных дел. Именно в этот период вы можете смело рисковать и браться за то, чего долгие годы боялись. Неудивительно, что к концу первого весеннего месяца Раки будут чувствовать невероятную усталость и желание отдохнуть.

Гороскоп на февраль 2018 года Лев

Львам в марте пора переключится на романтическую сферу своей жизни. Не переживайте по поводу карьеры, а просто проявляйте инициативу. Контролируйте свое психологическое состояние, так как зима отняла у вас слишком много сил. Больше радуйтесь и общайтесь с близкими.

Гороскоп на февраль 2018 года Дева

Девам предстоит очень напряженный март. Все накопившиеся проблемы вылезут наружу и потребуют немедленного решения. Любовь будет царить в вашей жизни и полностью поглощать любой негатив. Также будьте внимательны к своему здоровью и не брезгуйте походом к врачу.

Гороскоп на февраль 2018 года Весы

Март для Весов будет наполнен спокойствием, неожиданных поворотов судьбы ждать не стоит. Также в этом месяце нужно будет уделить внимание своему здоровью. Из-за него могут возникнуть проблемы с финансами. Что касается любви, то все в ваших руках. Попробуйте сделать первый шаг.

Гороскоп на февраль 2018 года Скорпион

Март для Скорпионов станет временем долгих раздумий и одиночества. Отправьтесь куда-нибудь подальше от всей суеты и подумайте о своем будущем. В карьере ожидается застой, нужно лишь смириться с этим и ждать более благоприятного времени. Зато в марте вы выведете на новый уровень отношения со второй половинкой.

Гороскоп на февраль 2018 года Стрелец

В марте Стрельцы смогут начать собственное дело, о котором давно мечтали. Смело беритесь за работу, удача будет сопутствовать вам во всем. В семье царит гармония и уют, близкие вас всегда поддержат. Финансовый успех позволит увеличить расходы на быт и семейный досуг.

Гороскоп на февраль 2018 года Козерог

В этом месяце Козероги жаждут кардинальных изменений. Решения стоит хорошенько обдумать, дабы избежать непоправимых ошибок. Финансовая сторона жизни значительно улучшится. А вот семье нужно ваше внимание, попробуйте укрепить взаимоотношения с родными.

Гороскоп на февраль 2018 года Водолей

В этом месяце всем вокруг понадобиться помощь Водолеев. Это лишь принесет радость, ведь быть нужными кому-то для вас очень важно. С финансами полная стабильность. Возможны конфликты с коллегами и родными. Встретить вторую половинку в марте Водолеям вряд ли удастся.

Гороскоп на февраль 2018 года Рыбы

Март для Рыб станет месяцем неопределенности. В работе все складывается не так, как вам хочется, да и с финансами возникнут небольшие проблемы. Однако вам повезет в любви - вы окружены вниманием представителей противоположного пола. В скором времени вы найдете человека, который вас достоин.

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