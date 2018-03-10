Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Овен

Финансовое положение начинает стабилизироваться. Особенно удачной в этом плане может стать среда. С крупными покупками спешить нежелательно, сначала сравните цены в магазинах, а в интернете можно найти ту же вещь еще дешевле. В пятницу не впутывайтесь в авантюры и не будьте слишком доверчивы.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Телец

Ваш финансовый ресурс потихонечку начинает истощаться, а новые поступления появятся только в конце недели, поэтому лучше не разбрасываться деньгами. Среда - благоприятный день для заключения договоров и сделок. В выходные будут удачны покупки для членов семьи.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Близнецы

Вас ждет финансовый успех. Ваши идеи, нестандартный подход и готовность много работать принесут результат. У вас появятся новые перспективные проекты. В понедельник или во вторник вероятны крупные денежные поступления. В выходные отметьте свои достижения с близкими людьми.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Рак

Если вы не тратили лишнего и откладывали, то это позволит сделать ценное приобретение для дома. Будьте внимательны и постарайтесь не упустить свой шанс схватить удачу и удержать ее. В выходные хорошо бы не работать и не думать о делах.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Лев

Наконец-то финансовое положение более или менее стабильно, и вы можете подумать не о том, как заработать, а о том, как лучше потратить. Попробуйте при этом заботиться не только о близких - приобретите что-нибудь приятное или нужное и для себя. Во вторник вам придется договариваться с коллегами о чем-то важном.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Дева

В понедельник и вторник возможны конфликты на работе. Сейчас лучше не пытаться брать ответственность на себя. В среду не носите крупных сумм с собой, берегите свой кошелек. В четверг будьте предельно внимательны при подписании документов.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Весы

На этой неделе появится возможность для улучшения и стабилизации финансового положения. Только не спешите сразу по магазинам. Вам не нужны необдуманные траты и потери только из-за невнимательности. Осторожнее с конкурентами, не откровенничайте с ними.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Скорпион

Достаточно удачная и гармоничная в финансовом плане неделя. В понедельник может поступить интересная информация. Вторник принесет прибыль. В четверг начальство оценит ваши идеи. В коллективе складывается доброжелательная атмосфера, что важно.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Стрелец

На этой неделе вас будет радовать финансовая стабильность. Понедельник - удачный день для заключения сделок и ведения деловых переговоров. Дорогие покупки и приобретения желательно отложить до воскресенья. Изучение новой области знаний поможет улучшить материальное положение в самом ближайшем будущем.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Козерог

В финансовом плане ваши возможности не так велики, как хотелось бы, поэтому нежелательно пока планировать крупные покупки и приобретения. А вот качеством мелких покупок вы останетесь довольны. На работе возможны перемены, не исключено, что у вас появится новый начальник.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Водолей

Вам необходимо проработать четкую стратегию в финансовых вопросах, иначе попадающие вам в руки деньги будут улетучиваться с неимоверной скоростью. Вероятно, имеет смысл их вовсе не касаться, лучше отдайте членам семьи на сохранение.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта Рыбы

Первая половина недели вполне удачна и стабильна. В среду вероятны новые денежные поступления. Однако фортуна не всегда благосклонна, поэтому желательно в выходные свести затраты к минимуму, так как вам могут срочно понадобиться деньги на что-то более важное.

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