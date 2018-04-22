Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Овен

Старайтесь сохранять спокойствие, хоть это порой и сложно. Сейчас в вашей жизни многое меняется. Не всегда происходящие события приятны, но позже, анализируя случившееся, вы поймете, что все сложилось самым удачным для вас образом. Пока же не спешите с выводами, выполняйте обещания, которые дали раньше, и серьезно относитесь к любым делам, за которые беретесь.

Важно позаботиться о своей репутации. Не давайте поводов для слухов и сплетен, держитесь подальше от сомнительных личностей: общение с ними может дорого обойтись. Не исключено, что раскроются какие-то ваши старые секреты, придется исправлять давно совершенные ошибки. Вы со всем справитесь, если не станете нервничать из-за пустяков. Люди, которые важны для вас, встанут на вашу сторону.

Нужно быть внимательнее тем, кто много времени проводит в поездках или работает со сложной и опасной техникой. Есть риск мелких, но неприятных травм. Не забывайте о правилах техники безопасности.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Телец

Для того чтобы добиться успехов, вам потребуется объединиться с союзниками. Лучше всего сделать это в начале недели. Чем раньше вы договоритесь об общих целях и совместных действиях, распределите обязанности и обсудите все детали, тем проще будет достичь нужного результата. Ярко проявляются лидерские качества, вы способны вдохновлять других, вести их вперед. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вы на многих производите впечатление, в вас нетрудно влюбиться с первого взгляда.

Возрастает интерес ко всему, что происходит вокруг. Многие Тельцы примут участие в каких-то общественных мероприятиях, займутся решением проблем, которые важны для всех, организуют благотворительные или политические акции. Заметно возрастают нагрузки, но вы не чувствуете усталости. Напротив, появляются кураж и азарт, которые помогают двигаться вперед.

В конце недели вас ждет несколько откровенных разговоров. Не всегда они приятны: порой приходится беседовать о предметах и событиях, которые вы предпочли бы забыть. Однако такие обсуждения оказываются полезны, позволяют получить ответы на многие вопросы.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Близнецы

Не спешите. Начало недели – довольно сложное время, особенно для тех, кто планировал в это время провести важные встречи, ответственные переговоры. Очень трудно сохранять спокойствие, вы часто нервничаете и раздражаетесь. Под влиянием эмоций легко совершить ошибки, сказать то, о чем позже придется пожалеть. Это время можно использовать для учебы: вы многое запоминаете быстро, сопоставляете факты и делаете правильные выводы. К тому же то, что вы узнаете, будет полезно вашим близким.

Середина недели пройдет более спокойно, даст возможность навести порядок в делах и восстановить силы. В это время хорошо строить планы, особенно касающиеся отдаленного будущего: вам удается предугадать, как могут развиваться события.

Конец недели требует осторожности во всем. Чем важнее вопросы, которые приходится решать, тем больше внимания нужно обращать на мелочи, мелкие детали. Даже незначительный промах может обернуться серьезными неприятностями. Ошибкой будет всерьез рассчитывать на то, что все удачно сложится само собой.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Рак

В начале недели полезно будет обсудить какие-то рабочие вопросы с людьми, опыту которых вы доверяете. Советы окажутся полезными, к тому же не исключено, что вы получите реальную помощь. Не исключены в это время денежные поступления, которые окажутся очень кстати, позволят рассчитаться со старыми долгами или сделать приятные покупки.

До середины недели вероятны романтические увлечения на работе. Такие отношения могут складываться гармонично, если вы не станете торопить события, но будете внимательны к человеку, который вам симпатичен. Инициатива не всегда уместна, проявляйте ее с умом.

Чем ближе конец недели, тем труднее дается решение многих вопросов. Вам не всегда удается сосредоточиться, правильно оценить сложившуюся ситуацию. Некоторые Раки к тому же слишком большое значение придают своим симпатиям и антипатиям, думают больше о собственном комфорте, чем о деле. В это время очень важной будет поддержка друзей и родственников.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Лев

В начале недели вас ждет немало неожиданностей. Часто из-за них приходится менять планы, переносить встречи, заниматься совсем не тем, чем хотелось бы. Ваше раздражение по этому поводу понятно, но давать воли негативным эмоциям нельзя – это не принесет ничего, кроме проблем. Так что возьмите себя в руки и постарайтесь извлечь пользу из того, как складываются обстоятельства.

В это время возможны встречи с интересными, необычными людьми, у которых можно многому научиться. Для Львов, готовых к переменам, такие знакомства могут стать началом нового жизненного этапа. Многие представители знака легко расстанутся со стереотипами и заблуждениями, которые мешали им двигаться вперед.

Вторая половина недели приносит простые и понятные проблемы, решение которых не требует значительных усилий. Нужны ответственный подход и серьезность, а также внимание к мелочам. Вы хорошо понимаете, что надо предпринять, чтобы взять ситуацию под контроль. Важно не лениться и не откладывать дела.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Дева

Вы очень энергичны. Именно поэтому начало недели будет особенно плодотворным. Пока другие ждут развития событий и ничего не предпринимают, вы действуете, двигаетесь вперед, делаете то, что задумали, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным для этого образом. Чаще, чем обычно, требуются физические усилия; вы в хорошей форме, готовы к нагрузкам и почти не чувствуете усталости.

Стоит быть сдержаннее в общении: порой вы говорите лишнее, невольно выдаете свои чувства там, где их проявление неуместно. Лучше не откровенничать с малознакомыми людьми. Впрочем, и с теми, кого вы давно знаете, лучше быть начеку.

Вторая половина недели обещает легкие успехи во многих делах. Вы чувствуете поддержку звезд и почти безошибочно выбираете верный путь к цели. Удачное стечение обстоятельств позволит одержать верх над сильными противниками, обезоружить недоброжелателей.

Это время будет благоприятным для влюбленных Дев. Их ждут очень приятные сюрпризы.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Весы

Не спешите. Эта неделя будет сложной и важной, вам придется принимать ответственные решения. Хочется быстрее справиться со всеми проблемами, но для успеха важны терпение и последовательность, а также четкое понимание своих целей.

В начале недели трудно будет разобраться в чувствах и желаниях, сдержать противоречивые порывы. Сохраняйте самообладание, никому не позволяйте влиять на ваши действия; независимость во всем сейчас очень важна.

Позже важными станут опыт, полученный раньше, и ваше отношение к нему. Если вы не готовы признать, что прежде совершили ошибки, то сейчас рискуете повторить их. Весы, которым удалось усвоить важные жизненные уроки, выберут верный путь к цели.

Конец недели порадует приятными встречами. Будет возможность пообщаться с друзьями, которых вы давно не видели, или родственниками, живущими далеко. Это подходящее время для семейных мероприятий, домашних праздников.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Скорпион

Будьте внимательны. Сейчас очень легко допустить ошибки в каких-то серьезных делах, сделать то, о чем позже придется жалеть. Вы стремитесь всем вокруг доказать свою правоту. Это отнимает много сил, а в результате у вас лишь появляются новые недоброжелатели, тайные или явные враги.

Полезно будет сосредоточиться на работе, особенно такой, которая требует концентрации внимания, интеллектуальных усилий. Если появится шанс научиться чему-то новому, не упустите его. Возможно, новые знания и умения пригодятся не сразу. Но все же вы обязательно найдете им применение.

Важно сохранять позитивный настрой. На этой неделе могут возникнуть серьезные трудности, но все испытания можно преодолеть. Не забывайте о своих сильных сторонах, старайтесь делать то, что хорошо умеете.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Стрелец

Вас ждет благоприятная неделя, хорошо подходящая для работы и других полезных дел. Появляется много хороших идей, есть шанс получить неожиданные, но верные ответы на вопросы, которые интересуют всех. Многие эксперименты оказываются удачными. Вовремя проявив инициативу, вы сможете одержать верх над давними соперниками, приблизиться к достижению каких-то важных целей.

Окружающим часто требуются ваши советы, помощь. Старайтесь не отказывать в поддержке тем, кто вам дорог – это поможет вам чувствовать себя спокойнее и увереннее, избежать ложного, но разрушительного чувства вины.

Полезно строить планы на будущее, в том числе далекое. Размышляя над тем, как могут развиваться события дальше, вы замечаете возможности, на которые прежде не обращали внимания. Не исключены неожиданные открытия.

В конце недели станет труднее найти общий язык с окружающими, в это время возможны разногласия и споры, не исключены и серьезные конфликты.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Козерог

Неделя будет благоприятной. Звезды приготовили для вас много интересного. Не бойтесь изменить свои привычки, нарушить сложившиеся традиции, поступить так, как подсказывает интуиция.

Появляются новые идеи и планы, касающиеся работы. Некоторые Козероги поймут, что нужно делать, чтобы быстрее подняться по карьерной лестнице, упрочить свои позиции. Нетрудно будет найти новых союзников. Вы показываете себя с лучшей стороны и люди охотно вас поддерживают. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут позже получить романтическое продолжение.

Становится очевидным то, о чем вы раньше могли только догадываться. Вы обретаете уверенность, которой прежде не хватало, и переходите от размышлений к решительным действиям. Не бойтесь трудностей – они преодолимы. Кстати будет поддержка старых знакомых. Следуя их советам, вы сможете избежать серьезных промахов.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Водолей

Не все складывается просто и однозначно, но в целом неделя вас ждет неплохая.

В профессиональной сфере открываются новые возможности. Не исключено, что вы найдете способ решить проблему, над которой коллеги долго ломали голову. Руководство высоко оценит ваш творческий подход к делам, способность принимать нестандартные решения, когда это необходимо, и брать на себя ответственность за других.

Середина недели будет довольно сложной. Это время соблазнов и искушений, сильных желаний, в исполнении которых трудно себе отказать. Между тем, здравый смысл подсказывает, что не стоит поддаваться таким порывам, гораздо лучше заниматься чем-то полезным, хоть и не столь приятным. Тут все зависит от вашей самодисциплины и силы воли.

В конце недели стоит избегать перегрузок, беречь себя. Это сложное, напряженное время. Очень опасно переоценивать свои силы и возможности: из-за переутомления могут обостриться хронические заболевания.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 апреля Рыбы

Эта неделя может положить начало заметным переменам к лучшему. Однако многое будет зависеть от вашего умения ладить с людьми, находить с ними общий язык, договариваться, если возникают разногласия. Старайтесь не обижаться на тех, кто критикует вас или не ценит ваших стараний. К середине недели вы выясните, что можно вести конструктивный диалог даже с теми, с кем раньше не удавалось найти общий язык.

Возможно примирение после долгой ссоры, восстановлений старых семейных, дружеских или любовных связей. Вы стараетесь относиться снисходительно к чужим слабостям, и люди это ценят. Однако если кто-то пытается злоупотреблять вашей добротой, вы немедленно даете отпор.

Очень приятным обещает быть конец недели. Вероятны поездки, новые впечатления, какие-то яркие события, которые запомнятся надолго. Некоторые Рыбы обнаружат, что обладают талантами, о которых прежде не догадывались.

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