Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Овен

На работе возможны структурные изменения. Так что будьте готовы к новому. Финансовые ресурсы сейчас весьма ограничены, что может огорчить вас, но это ненадолго. В четверг денежные поступления исправят положение. Покупки и приобретения в пятницу будут весьма удачны.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Телец

На финансовом фронте все, скорее всего, будет благополучно. Фортуна благоволит вам: возможны выигрыши, внезапные премии. Должники вернут старые долги, о некоторых из них вы уже почти забыли. Однако не стоит думать, что все вопросы решатся сами собой, без вашего участия.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Близнецы

У вас появится новый, весьма надежный и перспективный, источник дохода. Да и на основной работе ожидаются перемены к лучшему. Звезды говорят, что у вас даже появятся деньги на внеплановое заграничное путешествие.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Рак

На этой неделе постарайтесь не давать крупных сумм в долг. Финансовое положение у вас достаточно стабильно. Вас ожидает дополнительный доход и повышение по службе.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Лев

Вторник - удачный день для ведения переговоров и заключения сделок. В среду спорные позиции сблизить не удастся. В пятницу желательно не принимать никаких важных решений, иначе это может неблагоприятно отразиться на вашей финансовой стабильности.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Дева

На этой неделе вам важно проявить себя, а не сидеть в углу и быть простым исполнителем. Будьте внимательны к деньгам, не допускайте излишних трат. В среду или четверг вероятны новые денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Весы

На этой неделе могут возникнуть материальные затруднения, но благодаря помощи близких людей все можно будет быстро исправить. За трудолюбие и лояльность вам стоит ожидать премию. А вот в отпуск пока лучше не уходить.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Скорпион

Неделя принесет приятные события в профессиональной сфере. Можно ожидать, что вас отправят в интересную командировку, а также выпишут премию. Не снижайте темп работы, проявляйте свои творческие способности. Все это обязательно оценят.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Стрелец

Ваши финансовые возможности позволяют на этой неделе задумываться о серьезных приобретениях для дома и семьи. И лучше всего отправиться в магазин в среду или в субботу.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Козерог

В течение всей недели в финансовой сфере ваша главная задача - объективно оценить происходящее и сделать правильный выбор в спорной ситуации на работе. Это поможет улучшить и стабилизировать материальное положение. Появится возможность заработать деньги или даже найти дополнительный источник дохода.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Водолей

Финансовое положение начинает постепенно улучшаться. Однако от авантюризма на этой неделе лучше отказаться, это может привести к достаточно ощутимым потерям. Новые знакомства окажут благоприятное влияние в вашем продвижении по карьерной лестнице. В субботу приобретите для себя что-нибудь приятное и полезное.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля Рыбы

Важными и очень удачными для вашей карьеры могут стать вторник и среда. В эти дни вы сможете реализовать свои идеи, начать новый проект, получить похвалу от начальства. Многое зависит только от вас. Не упускайте свой шанс.

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