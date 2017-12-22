Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Овен

В финансовом отношении неделя скорее нейтральная, расходы будут предсказуемы, а прибыль стабильной. Старайтесь быть осмотрительнее в сфере бизнеса. Во вторник постарайтесь использовать свои возможности по максимуму. В пятницу вероятны дополнительные траты на праздничное застолье и подарки.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Телец

Понедельник и вторник благоприятны для деловых встреч, чтобы завершить все намеченные сделки. В четверг лучше ничего серьезного в финансовом плане не предпринимать, будьте осторожны, возможны ошибки и финансовые потери. В конце недели ждите дорогие подарки.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Близнецы

Финансовое положение стабильно и не вызывает никаких опасений. Можете рассчитывать на годовую премию. Так что стоит в любой день недели прогуляться по магазинам и купить себе сногсшибательный наряд на новогоднюю ночь.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Рак

Может так случиться, что ваш бизнес потребует неожиданных вложений. Если у вас нет бизнеса, то деньги все равно куда-то денутся. Перед праздником так много покупок. Деловое общение в середине недели может дать ощутимые результаты. А в пятницу возможны долгожданные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Лев

Вы настолько погружены в текущие дела, что можете не услышать нового предложения, которое принесет вам новый источник доходов. В среду, возможно, вы получите крупную сумму - и очень вовремя. В пятницу и субботу будет последний шанс купить подарки близким.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Дева

Запланированная вами деловая поездка может не состояться. Если она все-таки произойдет, то может оказаться хлопотной и неудачной в деловом отношении. Важно успеть вернуться домой к выходным. Финансовое положение немного улучшится, но также возрастут и ваши потребности.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Весы

Перед вами встанет вопрос о том, как правильно распорядиться деньгами. Во вторник вероятно поступление искаженной информации, ее стоит перепроверить. Покупки лучше планировать на вторую половину недели, но не оставлять на последние предпраздничные дни.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Скорпион

Вас ждет прибавление зарплаты или премия. В середине недели вам могут отдать старые долги. Так что проблем с деньгами на праздники не предвидится. Вы сможете накрыть праздничный стол из изысканных блюд и порадовать себя и своих близких приятными сюрпризами.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Стрелец

Вы научились разумно тратить деньги, а в среду вам могут предложить выгодную сделку. Так что ваше финансовое положение не вызывает вопросов. А новый год обещает новую прибыль.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Козерог

Будьте осторожны в решении определенных финансовых вопросов, лучше рассчитывать только на собственные силы, не доверяя никому. Расточительство в понедельник и вторник может нанести значительный урон вашему бюджету. Деньги вам понадобятся ближе к выходным.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Водолей

Удачное разрешение конфликтной ситуации в понедельник положительно скажется на вашем финансовом положении. В середине недели не стоит заниматься вопросами, связанными с недвижимостью. Вообще нужно поменьше работать, побольше готовиться к празднику.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря Рыбы

В понедельник не спешите заключать сделку. Еще раз просмотрите все документы, возможно, в них содержится ошибка - и деловые партнеры будут вам благодарны. В середине недели возможны долгожданные денежные поступления. В субботу лучше обходить магазины стороной, велик риск купить что-то некачественное или слишком дорогое.

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