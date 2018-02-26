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Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта

Калейдоскоп 26.02.2018 | 12:51

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Овен

Очень важными на этой неделе будут сотрудничество и взаимопомощь. Даже если вы привыкли всегда рассчитывать только на себя, в любых обстоятельствах сохранять самостоятельность и независимость, сейчас поддержка союзников не будет лишней. Привычная работа может даваться труднее, чем обычно. Далеко не всегда вам удается сосредоточиться, поэтому вы чаще обычного допускаете ошибки. Могут оказаться полезными опыт старших коллег или советы руководителя.

Не исключено, что захочется что-то кардинально поменять в своей жизни. Тут лучше не торопиться: есть опасность, что вы выдаете мимолетные эмоции за осознанные, зрелые желания. Дайте себе время изучить ситуацию и все обдумать, составьте план действий. Отношения с близкими могут заметно измениться к лучшему, когда вы начнете рассуждать более здраво.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Телец

Очень важно умение находить общий язык с людьми. Эта неделя хорошо подходит для работы над совместными проектами, объединения усилий. Может потребоваться поддержка влиятельных особ; чем раньше вы обратитесь за ней, тем лучше.

Появляются новые идеи, связанные с работой или давним увлечением. При правильной реализации они позволят заметно увеличить доходы, а также привлечь к себе внимание, завоевать уважение окружающих. Но не рассчитывайте на то, что все получится само собой. Вам придется много трудиться, порой жертвуя ради этого отдыхом.

Будет шанс завязать интересные знакомства. Не исключены перемены к лучшему в личной жизни. Возможно, у вас появятся новые друзья. Общение с ними многому научит, поможет иначе взглянуть на привычные вещи, расстаться со слабостями и заблуждениями, которые мешали двигаться вперед. не хватало дома. Хорошо принимать гостей: они придут не с пустыми руками, поднимут вам настроение, поделятся хорошими новостями, дадут полезные советы.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Близнецы

Вас ждет довольно сложная неделя. Будьте готовы к тому, что работать придется гораздо больше, чем обычно. Появятся дела, которые нельзя ни отложить на потом, ни поручить кому-то другому. Многое зависит от вашей способности быть серьезными и внимательными, концентрироваться на том, что полезно, но не слишком интересно. Пригодится и умение сохранять самообладание в неоднозначных ситуациях, не поддаваться на провокации.

Могут возникать разногласия с людьми, которые важны для вас. Те, к чему мнению вы привыкли прислушиваться, сейчас чаще критикуют вас, чем хвалят. Это кажется несправедливым и очень обидным. Не исключены споры, напряженные моменты. Постарайтесь сгладить острые углы, избежать открытых конфликтов.

Нужно избегать любых интриг, сомнительных авантюр, поступков, за которые может быть стыдно. Помните: то, что вы пытаетесь скрыть, наверняка станет известно всем.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Рак

Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь у вас все же будет шанс добиться заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле важно, а что нет, никто не сможет сбить вас с толку или злоупотребить вашей добротой.

Будет возможность решить какие-то вопросы, связанные с работой и бизнесом, найти новых партнеров и наладить отношения с ними. Старайтесь показать, что вы заинтересованы в сотрудничестве, энергичны и готовы вкладывать силы и энергию в общие проекты. Деловые отношения могут со временем стать неформальными, дружескими или романтическими. Тут многое зависит от вашего желания, способности проявить инициативу.

В отношениях с окружающими многое может измениться к лучшему. Будет шанс достичь взаимопонимания с теми, кто вам дорог.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Лев

Старайтесь не ссориться с окружающими: конфликты, возникающие на этой неделе, могут иметь серьезные неприятные последствия. Поводы для разногласий могут быть серьезными, но все обсуждения нужно вести максимально спокойно, не давая воли эмоциям. Важно правильно оценивать свои силы. Может казаться, что для вас нет ничего невозможного, но это не так. Нежелательно направо и налево раздавать обещания, связывать себя какими-то обязательствами. Сдержать слово, скорее всего, будет труднее, чем вы думаете.

Многое зависит от желания и способности выслушать других, принять во внимание точку зрения, отличную от вашей. Возможно, вы получите советы, к которым стоит прислушаться, полезные подсказки.

Работа, особенно интеллектуальная, отнимает больше сил и времени, чем обычно. Учеба может даваться нелегко.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Дева

Неделя сложится удачно, нередко вы будете чувствовать поддержку звезд. Этим стоит воспользоваться, чтобы укрепить свои профессиональные позиции и улучшить финансовое положение, например, заключив выгодные сделки. Старайтесь не рисковать. Действуя осторожно, вы сможете добиться отличных результатов, а вот если поставите на карту слишком многое, то, скорее всего, проиграете.

Ответственный подход к делам будет очень полезен во всем. К себе вы требовательны, а вот от окружающих не ждете слишком многого, не критикуете их и не даете непрошенных советов.

Может быть непросто тем, кто стремится к переменам в жизни: сейчас события развиваются очень медленно. Порой кажется, что вы топчетесь на месте, а не идете вперед. Это, конечно, не самое приятное ощущение, которое порой портит даже хорошие дни.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Весы

На этой неделе вам предстоит многое сделать. К счастью, сил и энергии будет достаточно, чтобы все успеть. Важно правильно распоряжаться своим временем, не тратить его напрасно. Интуиция часто подсказывает, что и когда следует предпринять. Могут складываться сложные, неоднозначные ситуации, в которых нужно будет быстро разобраться. Тут будет полезным ваш жизненный опыт: ничего принципиально нового не происходит, нечто похожее вы уже переживали раньше.

Порой профессиональные интересы переплетаются с личными, но чаще приходится выбирать, чем заняться в первую очередь: решить рабочую проблему или уделить внимание тем, кто вам дорог. Будьте откровенны с близкими – это многое упростит, позволит достичь компромиссов, найти решения, которые устраивают всех.

Вы готовы пожертвовать собственными интересами ради чужого благополучия. Помните, что это далеко не всегда необходимо. Многие люди сами способны о себе позаботиться, даже если делают вид, что это не так.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Скорпион

Наверняка захочется стремительных и кардинальных перемен, а вот их-то сейчас и не предвидится. Самым деятельным представителям знака будет отчаянно не хватать каких-то интересных событий, приключений, новых дел.

Иногда, стремясь разнообразить свою жизнь, вы сами создаете себе проблемы, оказываетесь в запутанных и неоднозначных ситуациях, из которых сложно найти выход. Однако в целом все идет неплохо, и если поставить перед собой правильные цели, то серьезных причин жаловаться на жизнь не будет.

Самые важные для вас дела будут даваться нелегко, потребуют усилий. Но это не станет для вас сюрпризом: вы готовы к испытаниям и знаете, как преодолеть преграды, возникающие на пути.

Стоит прислушиваться к советам опытных знакомых – так вы сможете избежать ошибок, поступков, о которых пришлось бы сожалеть. Это касается не только профессиональной сферы, но и области личных отношений.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Стрелец

Какие бы цели вы ни ставили перед собой, достичь их вряд ли будет легко. Но вы готовы бороться, в том числе и с сильными противниками, отстаивать свои интересы, действовать решительно и быстро. Все это заметно увеличивает шансы на успех.

Помните, что не всегда нужно действовать открыто. Не исключено, что придется идти к цели окольными путями, в чем-то хитрить, что-то скрывать.

С окружающими будьте особенно терпеливы, особенно если вам что-то от них нужно. Порой вам предстоит иметь дело не с самыми сообразительными людьми; нужно будет не раз и не два объяснять им то, что вам кажется очевидным. Это довольно утомительно и вызывает раздражение. Но вы постараетесь сохранить самообладание – и потом не раз похвалите себя за это.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Козерог

Неделя складывается довольно удачно и позволяет добиться заметных перемен к лучшему. Не бойтесь отказываться от того, что устарело, утратило актуальность, стало ненужным. Это касается и идей, и планов, и вещей. Пусть в вашей жизни появится место для чего-то нового, тогда и интересные события не заставят себя ждать, и заманчивые перспективы откроются.

Очень хорошо эта неделя подходит для творчества. Вас наверняка посетит вдохновение, возможны настоящие озарения. Это касается не только тех, кто создает шедевры, но и всех, кто пытается избежать рутины, бесконечного повторения одних и тех же действий. Экспериментируйте во всем, что вам интересно, пробуйте то, что кажется перспективным, не стесняйтесь перенимать чужой опыт.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Водолей

Неделя будет непростой, но благоприятной. Появляется много новых задач, каждая из которых требует особого подхода. Правильные ответы на важные вопросы не лежат на поверхности; вы узнаете много полезного, пока будете искать их. В работе часто требуются настойчивость и целеустремленность. Будьте готовы трудиться сверхурочно, выполнять новые обязанности, исправлять чужие ошибки. Никому не позволяйте сбить вас с пути, отвлечь от задуманного.

Не раз и не два придется давать отпор недоброжелателям или людям, которые вмешиваются в ваши дела, пытаются надавить на вас или заставить что-то делать с помощью хитрости. Тут важно не сомневаться в своем праве защищаться, отстаивать свои интересы и ценности.

Многое будет радовать. Вы склонны обращать внимание на какие-то приятные мелочи, удачные совпадения. Оптимизм и жизнерадостность делают вас особенно привлекательными.

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 5 марта Рыбы

Многое будет идти не так просто, как вам, возможно, хотелось бы. Но сейчас вы готовы прикладывать усилия, отстаивать свои интересы, бороться с сильными противниками. Едва ли удастся получить желаемое сразу, так что лучше запастись терпением. В начале недели к тому же будет важным самообладание. Именно благодаря ему вы не поддадитесь на опасные провокации.

Порой может казаться, что вы остались наедине со своими проблемами и не можете рассчитывать на поддержку. Это совсем не так! Рядом есть и старые друзья, и просто хорошие знакомые, готовые прийти на помощь. Поэтому не падайте духом. Объединяйтесь с теми, кто на вашей стороне – и вы вместе сможете достичь важных целей.

Не расстраивайтесь, если что-то не получается сразу. И в личной жизни, и на работе события могут развиваться слишком медленно. Вам часто приходится кого-то ждать, и хорошо, если вы будете делать это спокойно, без переживаний и раздражения.

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