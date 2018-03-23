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Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля

Калейдоскоп 23.03.2018 | 10:46

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Овен

Неделя будет довольно трудной. И дело тут не в каких-то неблагоприятных обстоятельствах, а в том, что пришло время важных перемен. Вам придется отказаться от того, что давно стало привычным, начать пробовать свои силы в совершенно новых областях. Это будет увлекательно, но порой утомительно.

Будьте готовы корректировать планы. Если ситуация складывается явно неблагоприятным образом, лучше на время отступить, чем вести бессмысленную борьбу. Но вам это дается нелегко, даже временное поражение подрывает самооценку, кажется катастрофой.

Вам чаще обычного требуется поддержка. Поэтому старайтесь больше общаться с людьми, которые знают, как поднять вам настроение, и охотно делятся хорошими идеями.

Если вы занимаетесь спортом или физическим трудом, будьте особенно осторожны, поскольку неделя травмоопасна.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Телец

Благоприятная неделя для работы в самом широком смысле этого слова. Поставив перед собой цели, вы идете к ним, не замечая преград на пути. Однообразные дела не кажутся скучными, вы поэтому вы не отвлекаетесь, не допускаете ошибок. Вас серьезный подход к любым задачам нравится окружающим. Они охотно помогают, могут предлагать что-то интересное.

Также неделя подходит для решения финансовых вопросов. Там, где дело связано с деньгами, вы выбираете единственно верный путь, не допускаете ошибок и просчетов. Будет возможность заняться перспективным проектом, который позволит неплохо заработать.

Вероятен прогресс в учебе. Вы быстро осваиваете все новое, легко запоминаете важную информацию, находите применение своим знаниям.

Близкие люди будут гордиться вашими успехами и достижениями, охотно поддержат во всем. Совместные поездки будут очень приятными и интересными.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Близнецы

Спокойным и плодотворным будет начало недели. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Могут возникать мелкие трудности, но они преодолимы, и вы это знаете. Поэтому не будет ни лишних волнений, ни сомнений в успехе.

Приятным будет общение с близкими людьми. И семейные мероприятия, и дружеские встречи проходят хорошо. Самые деятельные Близнецы смогут объединить единомышленников для достижения общих целей. Для больших начинаний лучше подходит вторая половина недели: в это время проще станет делать важные шаги, да и уставать вы будете меньше.

Но чем ближе конец недели, тем напряженнее становится эмоциональный фон. Вы становитесь нетерпеливыми и раздражительными, можете остро реагировать на пустяки. Родственники и другие близкие люди постараются помочь вам. И все же для того, чтобы совладать с эмоциями, порой будет требоваться немало усилий.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Рак

Начало недели – благоприятное время для того, чтобы что-то менять в жизни. Можно браться за важные и сложные дела, масштабные ответственные проекты. Не исключены денежные поступления, благодаря которым вы сможете осуществить то, что давно задумали.

В работе нетрудно добиться успеха. Найдется применение вашим знаниям, умениям и талантам. Коллеги могут обращаться к вам за помощью и советами; старайтесь им не отказывать. Перед некоторыми Раками откроются новые профессиональные перспективы, будет шанс подняться по карьерной лестнице.

Хотя работа может отнимать больше времени, чем обычно, в личной жизни вряд ли возникнут проблемы. Близкие будут относиться к вам с пониманием, не откажут в поддержке и помощи, не станут предъявлять претензий.

Чем ближе конец недели, тем труднее становится сосредоточиться на делах. Вам больше хочется развлекаться и веселиться, чем решать возникающие проблемы. Старайтесь, тем не менее, не забывать об обещаниях, которые успели дать, выполнять все свои обязательства.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Лев

Неделя будет очень плодотворной и столь же беспокойной. Вы не хотите сидеть без дела, находите все новые и новые задачи, требующие решения. Будет возможность помочь людям, которые когда-то оказали вам важные услуги, или просто сделать что-то полезное для других.

Старайтесь чаще проявлять инициативу, делитесь своими идеями с теми, кого они могут заинтересовать. Не исключено, что вы получите необходимую финансовую поддержку, а люди, способные на многое повлиять, встанут на вашу сторону. Вероятны успехи в коммерческой деятельности, выгодные сделки.

Середина недели потребует осторожности в финансовых делах. В это время возможны напрасные расходы, неудачные покупки. Не рискуйте ни своими, ни чужими делами.

Отношения с близкими могут складываться довольно напряженно в начале недели, но позже вновь станут гармоничными, теплыми и доверительными. Многие проблемы решатся благодаря вашей деликатности, уважению к чужим чувствам и переживаниям.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Дева

Неделя сложится благоприятно, если вы не станете принимать участие в сомнительных начинаниях, не пойдете на сделку с собственной совестью. Старайтесь держаться подальше от тех, кто любит сплетни и слухи, не участвуйте в чужих интригах. Это не лучшее время для того, чтобы бороться за власть, пытаться каким-то образом устранить и обезоружить соперников.

Можно вести переговоры, обсуждать вопросы, касающиеся будущего сотрудничества. Вы найдете способ заинтересовать людей своими идеями. Кое-кто охотно вложит деньги в осуществление ваших проектов. При этом важно не смешивать личные и профессиональные интересы. Для начала служебных романов это не самое благоприятное время. Но присмотреться к симпатичным коллегам можно – просто не торопитесь переходить от флирта и намеков к решительным действиям.

Чем ближе конец недели, тем более высокие цели можно перед собой ставить. Энергии становится все больше, а это значит, что преграды, возникающие на пути, будет проще.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Весы

Довольно напряженная неделя. Чаще обычного возникают конфликты, вы рискуете поссориться даже с теми, с кем прежде были в самых лучших отношениях. Может быть непросто найти общий язык с близкими людьми: выяснится, что у них есть к вам серьезные претензии. Поладить с деловыми партнерами будет несколько проще. Но и тут не исключены затруднения: есть опасность, что вас попытаются использовать, поэтому будьте бдительны.

Очень важна осторожность в разговорах. Следите за своими словами, избегайте скользких тем, слухов и сплетен. Помните, что любая информация, которой вы делитесь, может быть использована против вас, причем не только в первоначальном, но и в искаженном виде.

Любые занятия, требующие высокой концентрации внимания, сегодня утомляют вас быстрее, чем обычно. Поэтому старайтесь чаще делать перерывы, планируйте свои дни таким образом, чтобы оставалось время для отдыха.

Во второй половине недели желательно больше времени проводить с близкими, это поможет сохранить хорошие отношения и взаимопонимание.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Скорпион

Отличная неделя для поиска союзников и единомышленников. Сейчас вы способны привлечь на свою сторону даже тех, кто прежде поддерживал ваших недоброжелателей. Вы сможете объединить людей, имеющих общие интересы, и вдохновить их на дела, которые окажутся полезны и вам, и всем вокруг. Активное участие в общественной жизни привлечет к вам всеобщее внимание, и это будет приятно.

Возможны денежные поступления. Они могут оказаться крупнее, чем вы ожидали. Вскоре представится шанс выгодно вложить полученную сумму, и вы его не упустите. Против покупок, в том числе крупных, звезды ничего не имеют. Но лучше не делать их спонтанно и в спешке, а все обдумать, изучить рынок и сравнить цены; вы сможете найти очень интересные и выгодные предложения.

Вероятны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Вы легко завоевываете симпатию, но и сами рискуете потерять голову.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Стрелец

Вы часто проявляете инициативу, и правильно делаете. Сейчас именно благодаря ей можно добиться успеха в делах, решить сложные задачи и достичь поставленных целей. Вы не тратите времени на сомнения, не останавливаетесь на пути к успеху. Пригодится умение отстаивать свои интересы: не исключено, что кто-то попытается повлиять или надавить на вас.

Вероятны успехи там, где требуются физические усилия, энергия, хорошая форма. Занятия спортом эффективны, благодаря им вы чувствуете себя заметно лучше.

В первой половине неделе на первом месте для вас будут работа и профессиональные достижения, а вот во второй захочется уделить внимание личной жизни. Отношения с близкими в это время могут заметно измениться к лучшему, стать более открытыми и доверительными. Это время подходит для встреч с друзьями и родственниками, а также романтических свиданий. Вы не устаете от общения, щедро делитесь с окружающими своим хорошим настроением.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Козерог

Начало недели будет непростым, но вы справитесь со всеми испытаниями. Появится много необычных задач, которые сходу не решишь; придется поломать голову. Вероятны неприятности на работе. Может выяснится, например, что люди, которых вы считали своими союзниками, встали на сторону недоброжелателей. Не исключены споры из-за распределения денег и обязанностей. Некоторые Козероги начнут сомневаться в том, что правильно выбрали работу.

Однако этот неприятный период не продлится долго, в середине недели ситуация заметно изменится к лучшему. В это время можно экспериментировать, пробовать новое. Не будет недостатка в хороших идеях, не исключены настоящие озарения. Вы встретите людей, с которыми интересно иметь дело, и многого добьетесь благодаря их поддержке.

Ближе к концу недели появится много соблазнов, и противостоять им будет нелегко. Однако и тут вы справитесь: здравый смысл подскажет, что не стоит жертвовать чем-то важным ради мимолетных желаний. В это время лучше не спешить с покупками, не заключать рискованных сделок.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Водолей

Начнется неделя с трудностей и испытаний. Но в непростых обстоятельствах вы проявите себя самым лучшим образом, добьетесь даже большего, чем ожидали. На поддержку лучше не рассчитывать. Пока вы ни от кого не зависите, шансы добиться успеха гораздо выше. Будьте осторожны, особенно если беретесь за что-то новое. Не ленитесь изучить обстановку, собрать максимум информации, сопоставить факты.

Постепенно ситуация будет меняться к лучшему. В середине недели появятся новые интересные дела, перспективные проекты. Это насыщенное и интересное время, позволяющее заниматься тем, к чему у вас на самом деле лежит душа. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Возможно, окружающие не одобрят ваши планы. Но если вы уверены в их успехе – действуйте!

В конце недели будет возможность укрепить личные отношения, положить конец семейным разногласиям, недопониманию и ссорам. Можно будет откровенно поговорить с близкими о том, что для вас важно, и получить их поддержку.

Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля Рыбы

Неделя будет сложной, но важной. Работать наверняка придется больше, чем обычно, и справиться с новыми задачами, возможно, удастся не сразу. Но вы не бросите начатое на полпути, не откажетесь от задуманного. Ваша уверенность в успехе произведет самое благоприятное впечатление на окружающих. Многие захотят с вами сотрудничать, предложат поддержку или интересные проекты.

Вы очень ловко используете в своих интересах практически любые обстоятельства. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг, и вы не упустите момент, когда откроются новые возможности.

Практически всегда приятным будет общение с близкими, споры и разногласия вряд ли возникнут. Хорошо проходят семейные мероприятия, можно устраивать домашние праздники, принимать гостей. Главное – не жертвовать ради развлечений полезными делами.

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