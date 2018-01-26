Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Овен

Во вторник вероятны денежные поступления, не спешите их тратить, лучше отложите хотя бы часть. Коллеги могут начать плести интриги. Пятница - не самый лучший день для сомнительных сделок и авантюрных предложений. В субботу может появиться дополнительный источник дохода.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Телец

Ваши деловые идеи начинают приносить ощутимые результаты. Учитывая интересы партнеров, вы только выиграете и упрочите свои финансовые позиции. Воспользуйтесь случаем продвинуться по карьерной лестнице. Близким людям в ближайшее время может понадобиться ваша финансовая поддержка.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Близнецы

Наступающая неделя может быть связана с прибылью, которую принесет интересная, творческая работа. Ваш нестандартный подход откроет для вас любые двери. Вы выйдете на новый уровень доходов. Удачно пройдут деловые встречи и переговоры. В пятницу возможны значительные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Рак

Вам надо хорошенько отдохнуть и браться за новый деловой проект. Удачное время для поиска работы и повышения по службе. Среда порадует вас неожиданными денежными поступлениями. Однако стоит умерить свои траты.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Лев

На этой неделе возрастет число служебных обязанностей, что, впрочем, довольно слабо скажется на размере оплаты вашего труда. Возможны весьма заманчивые предложения, связанные с переменой места работы, но будьте осторожны, не делайте поспешных выводов.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Дева

Во вторник пройдут весьма удачно для вас деловые встречи и совещания. Вам придется действовать стремительно в нестандартных ситуациях, и довольно велика вероятность успешного решения задач. В четверг ожидайте денежных поступлений. В этот день будут удачными покупки и приобретения.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Весы

Денежные вопросы могут решиться с помощью родственников, но рассчитывать на обогащение не придется, неделя предлагает быть экономнее. Неплохих финансовых результатов вы можете достичь в интеллектуальной сфере, в преподавательской или посреднической деятельности.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Скорпион

На этой неделе вас могут ожидать новые перспективные проекты. Ваша финансовая сфера сейчас стабильна. У вас появится возможность еще больше заработать. Ваши творческие идеи найдут поддержку у начальства. Ваш авторитет укрепится.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Стрелец

Финансовые дела пойдут с переменным успехом, так как ваши лень и пассивность мешают достижению лучших результатов. Во вторник вероятны непредвиденные расходы на детей, к счастью, не огорчительные. В пятницу и субботу не переборщите с увеселительными мероприятиями.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Козерог

Финансовая неделя может стать успешной, особенно если вы сумеете адаптировать свои планы к реальной жизни. Во вторник лучше не требовать от партнеров невозможного. В четверг вероятны финансовые поступления. В пятницу вряд ли удастся уйти пораньше домой, напротив, придется работать сверхурочно.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Водолей

Оформление документов может занимать много времени на этой неделе, но вы не почувствуете отвращения к этому роду деятельности. Все будет получаться легко и без ошибок. Серьезно задумайтесь над предложением о дополнительной работе, предложение вы получите стоящее, это шанс значительно улучшить ваше финансовое положение.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля Рыбы

Понедельник - удачный день для строительства и прочих дел, связанных с недвижимостью. В четверг могут проявиться старые финансовые проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать в авантюрные истории, которые могут полностью опустошить ваш кошелек. И не давайте крупные суммы в долг.

Гороскопы на каждый день и месяц смотрите у нас на сайте