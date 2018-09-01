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Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября

Калейдоскоп 01.09.2018 | 09:24
Фото Pixabay
Фото Pixabay

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Овен

Не стоит смешивать работу и личную жизнь, прибыли вам это точно не принесет. В целом неделя в финансовом плане стабильна. В среду есть вероятность заключения выгодных договоров и сделок. В четверг желательно отменить поход по магазинам, а пятница - удачный день для покупок и решения денежных вопросов.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Телец

Вероятно, на этой неделе деньги будут где-то задерживаться. Есть риск получить меньше, чем ожидали. Постарайтесь не совершать опрометчивых поступков и не растранжирить сразу все, что откладывали. К деловым предложениям отнеситесь реалистично, добейтесь ясных фактов и определенности.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Близнецы

На этой неделе вероятны крупные финансовые поступления. Ваши идеи найдут поддержку. У вас появится спонсор, заказчик или единомышленник, который будет готов реализовать ваш план, причем с прибылью для вас.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Рак

Намечаются важные встречи и поездки, проявите ваши дипломатические способности. Возможно поступление приличной суммы денег, которую вы ждали, но точного размера предугадать не могли.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Лев

В денежных делах лучше подождать с принятием рискованных решений. Сейчас не время менять работу. В среду возможны финансовые поступления. В пятницу не соглашайтесь с заманчивым предложением и не давайте денег в долг.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Дева

В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления. В воскресенье не перезванивайте на незнакомые номера, это мошенники.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Весы

Неделя достаточно стабильна в финансовом отношении, но не сулит большой прибыли. Не позволяйте себе никакого риска и авантюр. В среду лучше держите язык за зубами, не рассказывайте о своих планах, если не хотите лишить себя шансов на улучшение материального положение в ближайшем будущем.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Скорпион

В финансовом плане все стабильно. С вами заключат выгодный договор. Вы найдете престижную подработку, которая укрепит ваш авторитет, как эксперта в вашей профессиональной сфере. Можете рассчитывать на премию.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Стрелец

Золотых гор в финансовом плане неделя пока не обещает. Желательно проявить разумную осторожность, особенно в четверг. Зато пятница принесет приятные для вашего бюджета новости.В понедельник стоит серьезно обдумать идею делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В выходные дни вероятны денежные поступления из источников, на которые вы даже не рассчитывали.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Козерог

Для вас могут наступить довольно противоречивые дни, если вы заняты в сфере бизнеса. На легкий успех рассчитывать не придется. Ждите проверок, готовьте отчеты. В четверг будут удачными серьезные покупки и приобретения.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Водолей

В начале недели вероятно получение денег, которые вы давно ждете, но это еще не повод решительно опустошать полки магазинов. Лучше отложить крупную сумму, если есть возможность.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября Рыбы

Если трезвый расчет вас не подведет, то сгущающихся туч на финансовом горизонте пока не предвидится. В понедельник будьте осторожны с банковскими операциями. В среду для достижения поставленной цели вам придется проявить максимальную активность.

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