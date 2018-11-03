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Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября

Калейдоскоп 03.11.2018 | 10:09
Фото из архива
Фото из архива

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Овен

Прилив энергии и жизнерадостное настроение обещают вам будние дни недели. На этом фоне и деловые вопросы будут успешно решаться. В понедельник возможны неожиданные происшествия, будьте готовы к тому, что ваши планы могут нарушиться. В среду не исключены конфликты с ближайшим окружением, вызванные вашим желанием раздавать руководящие указания. В пятницу стоит отдохнуть и расслабиться в компании близких друзей. В выходные стоит обратиться к влиятельным лицам за поддержкой, в том числе и финансовой.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Телец

Вам сейчас важно не отклоняться от намеченного и поверенного курса. Если вы не будете лениться, то сможете достичь блестящих результатов в своей деятельности. Во вторник будьте осторожны, события не благоприятны для продвижения по карьерной лестнице. В среду вы можете успеть многое и довести до завершения важные проекты, однако эмоционально вымотаетесь. В субботу лучше не планировать серьезных дел. Помогите своим ближним в волнующих их вопросах, этим вы укрепите свой авторитет.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Близнецы

На этой неделе вам придется много и интенсивно работать, но проекты и задания будут интересными, и вы почти сразу увидите, что у вас все получается и вы движетесь в правильном направлении. Эмоциональное напряжение спадет к среде. Вторая половина недели окажется спокойнее и размереннее первой. Возможны интересные встречи и полезные знакомства, любовные свидания и приятное дружеское общение.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Рак

На этой неделе придется много времени посвятить окружающим людям. Умение слушать и слышать подарит вам успех. В понедельник будьте чрезвычайно внимательны, следите за каждым сказанным словом. При работе с документами проявите сосредоточенность и внимательность, это положительно отразится на вашей карьере. В четверг постарайтесь объективно оценить свои силы и отказаться от переработок. В пятницу лучше не спорить с начальством. Важную роль могут начать играть в вашей жизни родственники, они помогут решить многие ваши проблемы. В личной жизни ждите приятных сюрпризов.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Лев

Настройтесь на серьезные и решительные действия на этой неделе, но учтите, что безрассудный риск может погубить все ваши начинания на корню. Если вы будете продвигаться в верном направлении, то окружающие будут во всем поддерживать вас, и дела пойдут как по маслу. В среду вы можете получить хорошие известия, вам будет везти на приятные и полезные знакомства. К концу недели исчезнут практически все проблемы, тяготившие вас в прошлом. Однако важно не расслабляться.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Дева

На этой неделе благоприятно завершатся встречи и совещания, вы будете блистать красноречием. В результате вы получите уверенность в завтрашнем дне и необходимую помощь со стороны друзей и знакомых. Однако остерегайтесь конкурентов, будьте внимательны, возможны небольшие денежные потери. Во вторник возможно мимолетное, но приятное знакомство. В пятницу импульсивность и упрямство грозят поссорить вас с близкими людьми. В воскресенье вам могут предъявить необоснованные претензии. Будьте дипломатом, и тогда избежите последствий этого конфликта.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Весы

На этой неделе ваш личный успех будет зависеть от степени вашего бескорыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете думать о себе, тем больше вы получите. Не стесняйтесь демонстрировать свой интеллект. Постарайтесь не опаздывать на работу и на деловые встречи. В четверг возможны довольно утомительные дальние поездки. В пятницу у вас появится возможность прояснить важные нюансы личных отношений.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Скорпион

На этой неделе особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в поиске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно получится, вы на верном пути, и жизнь покажется полной чашей уже к концу недели. Хотя трудно будет обойтись без сожалений, что у вас слишком много дел и мало свободного времени. Зато вам удастся решить все свои финансовые вопросы. Профессиональные дела идут в гору. В выходные дни постарайтесь создать дома максимально гармоничную атмосферу.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Стрелец

Наступающая неделя потребует осторожности в мыслях и действиях. Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши тайны обнажились для всеобщего обозрения, держите язык за зубами. Одной из самых напряженных проблем недели могут оказаться взаимоотношения со старыми друзьями и супругой/супругом. Впрочем, сейчас все-таки лучше иметь дело с проверенными партнерами. В четверг лучше избегать людных мест и лишней болтовни.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Козерог

Многое будет удаваться, особенно если совмещать приятное с полезным. Благодаря общительности и дипломатичности вы сумеете наладить нужные связи в деловой и личной сферах. Бережнее и внимательнее относитесь к семье. В четверг вероятна напряженная ситуация в работе, поэтому этот день лучше посвятить завершению мелких дел и не начинать ничего нового. В выходные стремитесь выспаться и отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Водолей

Неделя сулит вам успех в делах карьеры. Чтобы не упустить столь приятный и долгожданный момент, вам нельзя терять времени даром, проявите максимум трудолюбия и работоспособности. Возможно, придется сменить круг знакомых. Среда удачна для поездок и путешествий. В четверг возможна ситуация, когда вам придется защищать свои интересы. В субботу возможны неожиданные события, которые изменят вашу личную жизнь в лучшую сторону.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Рыбы

Это звездный час для людей деловых, тех, кто не боится брать ответственность на себя. Именно сейчас вы можете раскрыть свой творческий потенциал и укрепить материальное положение. Возможны некоторые осложнения и препятствия в достижении цели во вторник. В субботу ваша помощь и поддержка будет необходима родне. Воскресенье посвятите собственному отдыху, не напрягаясь, устраивая чей-то.

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