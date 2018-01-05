Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Овен

С деньгами на этой неделе будет все в порядке, только не стоит проявлять чрезмерную доверчивость и давать их в долг. В начале недели будьте осторожнее с новыми деловыми предложениями. В среду вероятны финансовые поступления. В четверг возможны проверки и долгие совещания.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Телец

Довольно сложный период для укрепления материального положения. Вас спасет только высокая работоспособность. Дел накопилось немало. Пятница - один из самых удачных дней в финансовом плане.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Близнецы

Вас ждут интересные деловые предложения, которые позволят раскрыть ваш творческий потенциал. Если придется работать дополнительно, то это принесет весьма существенную прибыль. Так что соглашайтесь!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Рак

Финансовое положение вряд ли будет вас устраивать, вне зависимости от его состояния. Однако не прибедняйтесь, дела не так уж плохи, если не совершать необдуманных трат. Солидные денежные поступления ожидаются во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Лев

Если вам предложат поработать сверхурочно и при этом хорошо заплатят, почему бы не согласиться? Тем более, что денег, как всегда, будет хватать исключительно на самое необходимое. Когда же возникнет потребность в мелких незапланированных приобретениях, они испарятся.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Дева

Вам будет относительно легко выполнить старые обязательства, отдать долги, заплатить проценты по кредитам. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. Планируйте ваши затраты, чтобы в воскресенье не возникло конфликта в семье из-за нехватки денег.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Весы

В ближайшие дни полезно поискать новый источник заработка, так как прежние, если не иссякают, то становятся несколько скуднее. Ситуация этой недели может потребовать от вас дополнительных затрат. В пятницу ничего нельзя принимать на веру, особенно, если дело важное.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Скорпион

Есть вероятность заключения удачных сделок и договоров, особенно во второй половине недели. Ваше трудолюбие и творческий подход к работе будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток профессионального успеха. Главное - двигаться вперед.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Стрелец

У вас могут появиться новые возможности неплохо заработать. Во вторник вероятны интересные финансовые предложения, а в четверг будут удачными деловые встречи, подписание договоров и оформление сделок. Только тщательно проверяйте поступающую финансовую информацию.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Козерог

Поход по магазинам, покупки и приобретения желательно планировать на вторую половину недели, а вот во вторник лучше не приобретать ничего серьезного и дорогого. В среду вас могут ожидать денежные поступления, а в субботу - непредвиденные траты.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Водолей

Во вторник и среду в вашем рабочем коллективе не исключены конфликты, проявите терпение и такт. В пятницу нежелательно рисковать и принимать авантюрные предложения. Вероятно, начальство отметит вас как ответственного работника, даже возможно вознаграждение, что будет весьма кстати.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января Рыбы

Финансовое положение стабилизируется. В течение всей недели вероятны незначительные денежные поступления. Постарайтесь вести себя разумно, не бросайте денег на ветер, их вряд ли будет настолько много, что хватит на все ваши прихоти. В четверг будут удачными покупки и приобретения.

Гороскопы на день неделю и месяц смотрите у нас на сайте