Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Овен

На этой неделе вас ждет немало испытаний. Нужно многому научиться, и не всегда знания и опыт даются легко. Вы понимаете, что пришло время что-то изменить в себе, отказаться от сложившихся привычек, чтобы двигаться вперед. Но сделать это нелегко: требуются и решительность, и вера в свои силы. А вас одолевают сомнения, поэтому каждый небольшой шаг в выбранном направлении требует усилий.

Берегите свою репутацию. Чем меньше о вас сейчас говорят, тем лучше. Не привлекайте лишнего внимания к своим делам, не хвастайтесь успехами и победами. Полезно внимательно смотреть по сторонам: есть шанс заметить нечто важное.

Нужно быть осторожнее в работе. В первую очередь это касается тех, кто имеет дело с опасными инструментами и сложной техникой. Не исключены неприятные происшествия, травмы. Нежелательно посещать многолюдные собрания.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Телец

Хочется, чтобы все получалось быстро и давалось легко. Но сложится неделя несколько иначе. В начале ее вам придется бороться и преодолевать трудности, решать проблемы, причем не только свои, но и чужие. Близкие смотрят на вас с надеждой, ведь больше никто не может ответить на их вопросы, подсказать, как действовать дальше.

На вас ложится серьезная ответственность. Для Тельцов, уже обладающих значительным жизненным опытом, это не станет проблемой. А вот остальным будет непросто. Стоит почаще напоминать себе о том, что ошибки не так страшны, если исправлять их вовремя.

Вторая половина недели будет проще. В это время возможно получение вознаграждения за какую-то работу, проделанную раньше. Ситуация на работе заметно изменится к лучшему, откроются новые перспективы.

В это же время будет возможность решить какие-то личные проблемы, наладить отношения с теми, кто вам особенно дорог.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Близнецы

Плодотворная неделя для работы. Особенно удачно она сложится для тех, чья деятельность требует общения, контактов с самыми разными людьми. Вам нетрудно произвести хорошее впечатление, подать свои идеи так, что они обязательно получат поддержку. Вероятно начало сотрудничества, которое принесет вам большую прибыль.

Неплохо складываются и личные отношения, но тут вам может не хватать каких-то ярких впечатлений. Некоторые Близнецы и вовсе начинают скучать, а от этого их настроение портится, а противостоять соблазнам становится труднее. Чтобы не наделать ошибок, найдите себе по-настоящему интересное дело. Лучше всего заниматься им вместе с любимым человеком.

Неделя благоприятна для творчества. Вы не боитесь выходить за общепринятые рамки, даете волю фантазии там, где это возможно.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Рак

Не стоит рассчитывать на быстрое решение проблем. Вам нужно приложить усилия, чтобы справиться с ними. Действовать часто приходится в одиночку. Те, кто прежде обещал вам поддержку, сейчас слишком заняты собственными делами, поэтому вряд ли смогут сдержать слово. Старайтесь быстро учиться. Наверняка пригодятся знания, полученные раньше, но и новая информация не будет лишней.

Влияние позитивных тенденций даст о себе знать в середине недели, а затем будет постепенно усиливаться. Могут открыться новые профессиональные перспективы. Раки, занимающиеся бизнесом, найдут способ увеличить свои доходы. Но важно реально оценивать свои силы и возможности, не брать на себя слишком серьезных обязательств.

Не забывайте заботиться о здоровье. Сейчас уязвима дыхательная система. Даже безобидные простудные заболевания могут иметь неприятные осложнения; постарайтесь избежать их.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Лев

Неделя будет довольно беспокойной. Уже в начале ее вы поймете, что добиться поставленных целей окажется не так-то просто. Трудности могут возникать и в деловой сфере, и в личных отношениях. Но ситуация постепенно меняется к лучшему. Откроются новые возможности, и вы их не упустите.

Не исключены заметные перемены в профессиональной сфере. Некоторые Львы получат очень заманчивые предложения, касающиеся работы. Другие обзаведутся новыми союзниками и при их поддержке реализуют смелые планы. Сейчас очень важно сохранить доверие прежних деловых партнеров; постарайтесь не подвести их.

Неплохая неделя для решения юридических вопросов, посещения государственных организаций. Удастся быстро оформить документы, получить нужные разрешения.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Дева

Вся эта неделя будет непростой, но важной. Пришло время принимать решения, касающиеся будущего. Делать это нужно самостоятельно, а прежде – определиться с целями и приоритетами, понять, чего вы на самом деле хотите и на что готовы ради этого. Не обманывайте себя.

Если вы обращаетесь к кому-то за советом, делайте это осторожно, и не обижайтесь, если рекомендации придутся вам не по вкусу. Далеко не все способны взглянуть на ситуацию с вашей точки зрения.

Вы хорошо понимаете окружающих, можете догадаться о том, что они пытаются от вас скрыть. Это касается, в первую очередь, самых близких людей. Сейчас вы не только хорошо понимаете их, но и можете, сами того не желая, раскрыть их секреты.

Нежелательны серьезные физические нагрузки. Сейчас вы в неплохой форме и способны на многое, но часто переоцениваете свои возможности. Это может привести к травмам.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Весы

Очень плодотворная неделя. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, и делаете именно то, что нужно, чтобы получить желаемое. В профессиональных делах помогают давние, проверенные партнеры. При их поддержке можно осуществить масштабные проекты, реализовать какую-то новую идею. Не исключено, что отношения, которые на этой неделе начинаются как рабочие, позже примут дружеский или романтический характер.

Это благоприятный период для новых знакомств. И дело не только в том, что вам удается произвести хорошее впечатление, заинтересовать людей и вызвать их симпатию. Вы быстро догадываетесь, чего хотят другие, и часто помогаете их желаниям сбыться.

Будет возможность найти неожиданное применение своим талантам или научиться чему-то новому и интересному. Вы творчески подходите к любым делам, и это способствует успеху.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Скорпион

Начало недели будет сложным. Особенно трудно придется тем, кто привык быстро добиваться своего. Сейчас нужно запастись терпением, поскольку даже для решения самых простых вопросов требуется больше времени, чем обычно.

Могут возникать разногласия на работе. Есть опасность, что вас подведут деловые партнеры, проверенные союзники откажут в поддержке. Нежелательно связывать себя обязательствами, давать какие-то серьезные обещания. В первую очередь это касается финансовых вопросов: тут необдуманные решения могут обернуться серьезными потерями.

Позже станет заметным влияние позитивных тенденций. Появится возможность что-то изменить к лучшему в самой важной для вас сфере.

Чем ближе конец недели, тем полезнее проявлять инициативу, делиться с окружающими идеями и планами.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Стрелец

Неделя проходит относительно спокойно. Какие-то значительные перемены к лучшему маловероятны, но и серьезные проблемы едва ли возникнут.

Лучше не спешить с решением любых вопросов, касающихся работы. Нужно разобраться в ситуации и оценить возможные последствия своих поступков. Будьте предусмотрительны. Лучше избегать риска, даже если он кажется оправданным.

Гармонично складываются личные отношения, едва ли будет много поводов для разногласий с близкими. Представится возможность решить какие-то старые проблемы, но для этого вам нужно будет признать свои ошибки и постараться их исправить, а это не так просто. Старайтесь прислушиваться к мнению тех, кто вам дорог, не навязывайте им свою точку зрения.

Желательно избегать переутомления, особенно в конце недели, когда оно может стать причиной головных болей, бессонницы, а также обострения некоторых хронических заболеваний.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Козерог

Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, стараетесь ничего не упустить из виду и замечаете много интересного. Не исключено, что вы узнаете нечто важное о людях, которые вас окружают, получите информацию, которая позволит обезоружить недоброжелателей, защитить себя от любых нападок.

Возможны успехи в работе. Чаще всего для их достижения приходится приложить много усилий, но вас это не смущает. Вы готовы трудиться, чтобы получить желаемое, и знаете, что награда за старания не заставит себя ждать. Появится шанс подняться по карьерной лестнице. Но вам стоит иметь в виду: прежде, чем вы добьетесь успехов на новом месте, придется многому научиться. И далеко не всегда это будет легко.

Размышляя о том, как складываются личные отношения, не торопитесь с выводами. Сейчас вы склонны очень многого требовать от других, а к себе проявлять снисходительность. Но многие ситуации неоднозначны; попробуйте взглянуть на них с другой точки зрения, и поймете, что не во всем были правы.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Водолей

Вас ждет достаточно сложная неделя. Проблемы могут возникать там, где вы их меньше всего ожидали. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки, и это потребует серьезных усилий. Не стоит всерьез рассчитывать на то, что кто-то возьмет на себя часть ваших забот. Скорее всего, справляться с трудностями придется самостоятельно.

Лучше не предпринимать ничего важного. Если вам предстоит взяться за серьезное дело и отложить это никак нельзя, проявите максимум осторожности и предусмотрительности. Старайтесь избегать любого риска. Участие в каких-то сомнительных авантюрах крайне нежелательно. Ошибкой будет доверять человеку, о котором вы мало что знаете.

Часто оказывается сложно разобраться в собственных чувствах, поскольку они слишком противоречивы. Понятно, что это не лучшим образом сказывается на отношениях с близкими. Порой возникают очень неприятные моменты. Но до серьезного конфликта дело все же вряд ли дойдет.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 апреля Рыбы

Благоприятная неделя. Есть шанс сделать много хорошего, причем не только для себя лично. У вас появится возможность решить какие-то проблемы, в последнее время тревожившие близких людей, навести порядок в делах. Появится определенность в планах на будущее, которой всем так не хватало.

Важно реально оценивать свои возможности. В первую очередь это касается работы. Тут вы склонны брать на себя слишком много. Сдержать обещания удастся, но это потребует очень серьезных усилий, особенно от тех, у кого пока недостаточно жизненного опыта.

Часто события развиваются непредсказуемо, и вам приходится менять планы, чтобы избежать потерь, извлечь хоть какую-то пользу из происходящего. Проявлять гибкость очень полезно, но важно сохранять верность своим принципам.

Подходящая неделя для учебы, а также для научной и исследовательской деятельности. Вы любознательны и готовы на многое, чтобы получить ответы на вопросы, важные для всех.

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