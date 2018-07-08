Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Овен

В этот период друзья, близкие, да и просто прохожие будут делиться с вами личными тайнами и проблемами. Стоит выслушать людей, раз они нуждаются в вашем совете. На работе грядут перемены, но хорошие или плохие, говорить пока рано. Проведите день в одиночестве - это будет полезно для вас.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Телец

В этот период следует прислушиваться к вашей интуиции. Шестое чувство будет верно подсказывать правильные решения. Не бросайтесь в омут с головой. Все решения обдумывайте максимально тщательно, чтобы потом не жалеть. Возможна пассивность в делах. Чтобы этого не произошло, устраивайте отдых: почитайте любимую книгу, прогуляйтесь в парке. Берегите легкие и бронхи - они особенно уязвимы.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Близнецы

В этот период вам сложно будет держать язык за зубами. Излишняя болтливость не пойдет на пользу. В вашем окружении есть люди, которые не радуются достижениям. Звезды советуют начать новое дело: это может быть хобби или образовательные курсы. Вы достигните успеха в любом деле. Берегите нервную систему, старайтесь не переживать по пустякам.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Рак

Это время успешно для любых начинаний. Возможно стремительное продвижение по карьерной лестнице. Главное, действовать честно и открыто. Не исключены недопонимания в общение с семьей. Проявите мудрость, чтобы избежать ссор и обид. В плане здоровья возможны проблемы с пищеварением. Не перегружайте ЖКТ тяжелой пищей: исключите жареные и жирные блюда.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Лев

В этот период стоит отвественно подойти к планированию: это касается и работы, и отдыха. Опасайтесь людей, которые желают вам зла. Знайте: за спиной про вас говорят много неприятных слов, а вот в лицо говорят одни комплименты. Не доверяйте слепо людям. Не перегружайте сердце и позвоночник. Возможна бесоница и легкая нервозность, справиться с которыми помогут хвойные ванны.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Дева

В финансовых вопросах ожидается период нестабильности: расходов будет очень много. А вод доходы остануться на прежнем уровне. Подумайте об экономии. Перемен в личной жизни пока не будет. Отложите поиск партнера на более благоприятный для решения любовных вопросов период. Берегите зрение, употребляйте витамины для его укрепления.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Весы

В решении деловых и коммерческих вопросов не стоит проявлять сомнение и недоверие. Вас никто не пытается обмануть. Не стоит бояться трудностей: они лишь укрепят ваш характер и внутренний стержень. Не видайте в облагках. Оптимизм это хорошо, но строит смотреть на жизнь реалистично. Соблюдайте диету, не стоит налегать на жирное, сладкое и жареное. Об острых блюдах стоит забыть.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Скорпион

Вас ожидает успех в делах. На работе вы будете проявлять свои лучшие качества. В личной жизни возможны изменения: это касается Скорпионов, которые сейчас одиноки. Фортуна на вашей стороне, поэтому не теряйте времени даром. Будьте решительными и смелыми. Возможны проблемы с мочеполовой системой.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Стрелец

Успех в делах вам гарантирован. Важно проявлять лучшие качества: отвественность, внимательность, пунктуальность. В личной жизни возможны перемены. Не исключены судьбоносные встречи. Этот период благоприятен для начала нового дела. Однако следует следить за своим здоровьем. В частности, проверить желудочно-кишечный тракт.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Козерог

Далеко не самый благоприятный период. Но это не повод отчаиваться. Помните: за черной полосой идет белая. Продолжайте радоваться жизни, заниматься любимыми делами. В этом время вас будет тянуть на кулинарные подвиги. Возможно, вы даже изобретете новое блюдо. На работе все будет тихо. Старайтесь чаще гулять на свежем воздухе. Возможны головные боли.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Водолей

В это время вы будете стремиться к общению, возможно, из-за некоторого чувства душевного одиночества. Открывайтесь только надежным и провереным людям. Проводите больше времени с семьей. Знайте: вашим детям нужна поддержка, поэтому меньше ругайте и больше хвалите их. Берегите сердце и легкие. Возможны боли в суставах.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля Рыбы

Для Рыб этот период будет спокойным и тихим. Кто-то назовет даже скучным. Для вас это время для того чтобы привести мысли в порядок, заняться генеральной уборкой в доме, прочитать книгу, которая давно пылится на полке. Относитесь с особенным вниманием к сердечно-сосудистой системе.

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