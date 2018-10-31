Гороскоп на ноябрь 2018 года Овен

В ноябре у представителей знака появится возможность сменить обстановку. В карьере Овнам нужно сосредоточиться на одной цели и стремиться к ней. В личной жизни все будет складываться удачно, если не нагружать партнера спорами и выяснением отношений.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Телец

На работе не спешите и выполняйте задания качественно. Если будет возможность пройти курсы повышения квалификации, соглашайтесь без раздумий. Ваша половинка обязательно поддержит вас и согреет своим теплом. Также звезды советуют Тельцам в ноябре поберечь здоровье.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Близнецы

Напряженный месяц ожидает Близнецов. Представители знака будут активно требовать повышенного внимания к своей персоне. Также возможны раздражительность и бестактность. На работе ожидайте повышения, не бойтесь подработки. В отношениях у Близнецов в ноябре будет все хорошо.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Рак

Звезды советуют Ракам не быть эгоистичными в ноябре. На работе все будет спокойно. Коллеги порадуются вашим успехам. В личной жизни будет царить любовь и понимание. А вот здоровье Раков подкосится из-за простудных заболеваний. Одевайтесь по погоде.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Лев

Звезды советуют представителям знака быть сдержанными и рассудительными. В карьере стоит ожидать штиль. Не переживайте: уже к концу месяца к вам вернутся силы. Личная жизнь Львов будет также полна романтики.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Дева

Звезды советуют проводить больше времени с семьей и заниматься активным отдыхом. Карьера не готовит сюрпризов. Как только чувствуете усталость, сделайте передышку. В личной жизни увас будут гармония и уют. Наслаждайтесь временем, проведенным со своей половинкой.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Весы

В ноябре вас ждут перемены к лучшему. Отношения со второй половинкой станут напряженными. В вопросах карьеры стоит запастись терпением и мудростью, чтобы избегать сложностей в общении с руководством.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Скорпион

Скорпионам в ноябре стоит больше времени посвящать воплощению своих планов. В общении с окружающими вам захочется пойти на некий конфликт. Постарайтесь взять свою агрессию под контроль. Уделите внимание тревогам вашего партнера.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Стрелец

В ноябре у Стрельцов будет соблазн делать все по-своему и навязывать окружающим свои идеи. Будьте внимательны и постарайтесь объективно отнестись к своему поведению. У вас будет много работы. Следует больше отдыхать и следить за своим здоровьем.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Козерог

В ноябре Козерогу стоит положиться на коллег и партнера. Проявите тактичность, не тратьте впустую время и деньги. Оберегайте себя от излишних стрессов и грусти. Дайте себе отдохнуть. По возможности посетите санаторий.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Водолей

Ноябрь для Водолеев станет вполне продуктивным месяцем. Берите все в свои руки и отстаивайте свою точку зрения. У вас все получится. Свободное время лучше потратить на самоанализ. Это поможет вам справиться со стрессом.

Гороскоп на ноябрь 2018 года Рыбы

Ноябрь пройдет для представителей знака Рыбы в ссорах как дома, так и на работе. Постарайтесь умерить свою настойчивость и эмоциональность. Сконцентрируйтесь на чем-то одном. Прислушайтесь к советам близких и друзей.

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