Гороскоп на октябрь 2018 года Овен

Октябрь у Овнов станет сложным временем, придется пройти множество испытаний. Сдержанность и спокойствие будут лучшими помощниками. Во второй половине месяца дела наладятся, а настроение улучшится. Главное, переждать душевную бурю.

Гороскоп на октябрь 2018 года Телец

Весьма удачный месяц намечается у Тельцов. В октябре ждите положительные эмоции от посещения мероприятий в приятных компаниях, а также смело проявляйте активность на работе. На личном фронте все будет хорошо: с партнером царит взаимопонимание.

Гороскоп на октябрь 2018 года Близнецы

Благоприятный октябрь ожидает Близнецов. Все будет складываться не только в карьере, но и в личной жизни. Медитируйте, чтобы чувствовать себя спокойно, а также питайтесь правильно. В конце месяца возможны небольшие потрясения, связанные с дружескими отношениями.

Гороскоп на октябрь 2018 года Рак

Не самый благоприятный октябрь ожидается у представителей знака Рак. На работе вы заскучаете в первой половине месяца, но уже во второй будете чувствовать себя бодрее. В личной жизни стоит быть терпимее Займитесь своим здоровьем, посетите врачей.

Гороскоп на октябрь 2018 года Лев

Продуктивный октябрь ждет Львов. Саморазвитие выйдет на первый план, в карьере и личной жизни уравновешенность будет лучшим помощником. Проводите больше времени на свежем воздухе, займитесь спортом. Избегайте вредной пищи - могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.

Гороскоп на октябрь 2018 года Дева

Приятный месяц ожидает представителей знака Девы. Вы будете блистать на работе. Избегайте напора со стороны друзей, ведь они будут видеть в вас только жилетку для слез. Вам лучше находится на позитиве в этом месяце, иначе может настигнуть депрессия.

Гороскоп на октябрь 2018 года Весы

В октябре Весы будут полны энергии, которую нужно направить в рабочее русло. Месяц благоприятен для карьерного роста, не стесняйтесь проявлять свои амбиции. Личная жизнь не даст вам соскучиться, но может возникнуть серьезное недопонимание с партнером.

Гороскоп на октябрь 2018 года Скорпион.

Октябрь станет для Скорпионов успешным по всем фронтам. В карьере, здоровье, личной жизни будут происходит приятные события. Больше времени уделите общению со своими близкими, друзьями. В конце месяца возможно путешествие за границу.

Гороскоп на октябрь 2018 года Стрелец

Октябрь – лучшее время, чтобы принять судьбоносное решение. Главное не принимать решения быстро. Каждое слово может привести к провалу. С любимым человеком отношения складываются непросто. Ему не хватает вашего внимания. По возможности будьте с ним рядом, уделите максимум времени семье.

Гороскоп на октябрь 2018 года Козерог

Козероги в октябре укрепят командные связи, будь то отношения с новыми сотрудниками или родственниками. Принимая решения, руководствуйтесь соображениями здравого смысла. Возможны выгодный контракт, новая должность, предложение руки и сердца.

Гороскоп на октябрь 2018 года Водолей

В октябре Водолеям стоит уделить время дополнительному образованию. Помните, люди вашего знака способны учиться в любом возрасте. Октябрь для вас - месяц перемен. Поэтому пришло время открыть новую главу в своей жизни.

Гороскоп на октябрь 2018 года Рыбы

Октябрь не даст Рыбам расслабиться. Вам придется постоянно делать выбор, принимать решения, при этом сдерживая свой порыв эмоций. Не все гладко и в отношениях с постоянным партнером. Если вы собираетесь менять работу, лучше сделать это в первой половине месяца.

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