Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 января 2018, Вс
-4°C
Сплошная облачность EUR 2.4202
USD 2.0048
100 RUB 3.5382
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность
Президент
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год
Президент
Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу 2018 года должна составить Br923,16
Экономика
Правила приема для получения профтехобразования скорректированы в Беларуси
Общество
"Нельзя закрываться друг от друга" - Лукашенко о важности снятия разногласий с Россией в пограничной сфере
Президент
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Послы России и США наметили совместные шаги по улучшению связей двух стран
09:39 В мире
ФОТО: В Гродно заработал первый уличный каток
09:24 Заголовки новостей
ФОТО: Программа шестого школьного дня реализуется в гомельском колледже
09:09 Заголовки новостей
Гороскоп на завтра
09:04 Калейдоскоп
Гороскоп на сегодня
09:00 Калейдоскоп
В Багдаде подорвали кортеж главы совета
01:01 В мире
Восемь человек пострадали от взрыва на границе Албании и Черногории
00:35 В мире
Не менее 13 человек погибли в ДТП в Бразилии
00:10 В мире
Мужчина устроил резню в мексиканской церкви
Вчера 23:45 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Большом театре Беларуси прошел новогодний бал
Вчера 23:20 Регионы
Ступень китайской ракеты упала и взорвалась рядом с деревней
Вчера 22:35 В мире
Жители Гавайев получили ложное сообщение о ракетном ударе с пометкой "это не учения"
Вчера 22:10 В мире
Почти три десятка кадетов отравились в школе в Люберцах
Вчера 21:45 В мире
Хоккеисты "Юности" обыграли британский "Шеффилд" и лидируют в борьбе за Континентальный кубок
Вчера 21:20 Спорт
Fiat Chrysler отзывает 162 тыс. автомобилей из-за неисправности двигателя
Вчера 21:00 В мире
Фастфуд может провоцировать изменения на генетическом уровне
Вчера 20:35 Калейдоскоп
"Космический грузовик" Dragon с 2 тоннами груза приводнился в Тихом океане
Вчера 20:10 Технологии
Неподалеку от Праги автобус столкнулся с автомобилем: есть погибшие
Вчера 19:45 В мире
Паром врезался в круизный лайнер в порту Барселоны
Вчера 19:20 В мире
Акулу с челюстями как у пришельца поймали на Тайване
Вчера 18:55 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Год науки Год науки
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Гороскоп на завтра

Калейдоскоп 14.01.2018 | 09:04

Гороскоп на сегодня Овен

Удачный день. У вас многое получается хорошо. Даже если вы возьметесь за какое-то совершенно новое и при этом непростое дело, то быстро с ним справитесь. Стоит прислушаться к советам: они часто оказываются полезными. Успешными будут встречи и переговоры, вы найдете новых союзников. Личные отношения складываются гармонично, потому что сегодня вы особенно внимательны к людям, которые вам дороги, стараетесь вести себя тактично и деликатно. Знакомые, которые прежде недооценивали вас, изменят свое мнение. Могут появиться новые поклонники.

Гороскоп на сегодня Телец

Старайтесь не волноваться и не нервничать. Чтобы день стал удачным, вам нужно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Эмоции, особенно отрицательные, держите под контролем – если они вырвутся на свободу, ни к чему хорошему это не приведет. Особенно трудно придется юным Тельцам: сегодня они будут очень вспыльчивыми и рискуют под влиянием момента разрушить то, что долго и старательно строили. На этот день стоит запланировать какие-то необычные, интересные дела – они помогут избавиться от мрачных мыслей. А успехи, которых вы наверняка добьетесь, поднимут настроение.

Гороскоп на сегодня Близнецы

День проходит спокойно и довольно удачно. На утро лучше не планировать важных дел и ответственных встреч. Зато в это время можно хорошо отдохнуть, провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры – они будут эффективными. Возможны небольшие приятные сюрпризы, новости, которые поднимут настроение. Позже будет возможность довести до конца то, что было начато раньше, и приступить к решению новых задач. Чтобы все получилось как надо, действуйте быстро, не откладывайте на потом какие-то неприятные дела.

Гороскоп на сегодня Рак

Вы очень эмоциональны и впечатлительны, легко поддаетесь чужому влиянию. Отстоять свою точку зрения не всегда удается, мнениям других людей вы придаете большее значение, чем своему собственному. Часто одолевают противоречивые чувства, и это, конечно, мешает спокойно принимать решения. Отдыхать и развлекаться у вас сегодня получается лучше, чем работать. На этот день можно планировать романтические свидания и встречи с друзьями – они пройдут хорошо. Важно ничем не злоупотреблять: сохраняйте чувство меры, и вам ни о чем не придется сожалеть.

Гороскоп на сегодня Лев

День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется какими-то важными событиями. Он подходит для того, чтобы повидаться с друзьями и просто хорошими знакомыми, поговорить о том, что вас давно волнует. Вы получите советы и поддержку, почувствуете себя гораздо увереннее. Можно строить планы на будущее, но торопиться с их реализацией не стоит. Дождитесь благоприятного момента, и все получится у вас быстро и почти без усилий. В конце дня возможны приятные сюрпризы, а также денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Гороскоп на сегодня Дева

Если вы собираетесь заняться каким-то важным делом, относитесь к нему предельно серьезно. Дело в том, что сегодня вам свойственно редкое легкомыслие. Уверенность в том, что все хорошо получится само собой, опасна и может стать причиной больших проблем. Не ленитесь проверять все, потратьте время на то, чтобы убедиться, что работа выполнена хорошо, все задачи решены верно. С деньгами обращайтесь предельно осторожно, старайтесь избегать лишних расходов, необязательных покупок. Воздержитесь от участия в сомнительных авантюрах.

Гороскоп на сегодня Весы

Отличный плодотворный день. Вы азартно беретесь за дела, даже самые сложные, заражаете окружающих своим энтузиазмом. Найти помощников будет очень легко. Люди, с которыми вы имеете дело, быстро проникаются к вам симпатией. Взаимовыгодное сотрудничество может положить начало романтической истории. Вероятны удачные совпадения. Вы ловко используете их в своих интересах. Многие Весы в этот день добьются успехов, следуя подсказкам интуиции. Они оказываются полезными и в работе, и в личных отношениях.

Гороскоп на сегодня Скорпион

Выдающихся успехов достичь сегодня вряд ли удастся, но время вы проведете хорошо. Если хочется не только позитивных эмоций, но и материального вознаграждения, обратите внимание на сферу услуг: именно она сегодня обещает Скорпионам наибольшие доходы. Лучше всего иметь дело с женщинами, благодаря их поддержке вы решите многие проблемы. Можно заключать сделки, связанные с недвижимостью, но только в том случае, если они планировались заранее, а все необходимые документы давно подготовлены. День подходит для того, чтобы провести время с близкими. И дружеские встречи, и семейные мероприятия, и романтические свидания сегодня будут радовать.

Гороскоп на сегодня Стрелец

Плодотворный день. Вы настроены решительно, полны энергии, стремитесь добиться своего, чего бы это ни стоило. Лучше действовать в одиночку, другие люди сейчас будут только мешать вам. Дел и забот будет больше, чем обычно, но вас это ничуть не испугает. С толком используя каждую минуту, вы успеете очень многое. Чрезвычайно острой будет финансовая интуиция. Там, где дело касается денег, вы точно своего не упустите. Не исключено, что появится новый источник доходов, например, вы найдете способ заработать на своем хобби.

Гороскоп на сегодня Козерог

Очень гармоничный день. Дел может быть много, но вы так распределяете время и силы, что все успеваете и не чувствуете усталости. Легко оказывается найти общий язык с людьми. Даже те, с кем раньше никак не удавалось договориться, сейчас понимают вас с полуслова. Возможно начало дружеских или романтических отношений. День благоприятен для покупок, будет шанс приобрести вещи, о которых вы давно мечтали. Вероятны денежные поступления и ценные подарки, а также новости, которые вас очень порадуют.

Гороскоп на сегодня Водолей

Сосредоточьтесь на важных делах. Именно они сейчас требуют внимания, а беспокоиться из-за пустяков и мелочей на стоит. Вы склонны любые события принимать очень близко к сердцу, переживать из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. Чтобы избежать профессиональных проблем, действуйте открыто, не пользуйтесь нечестными методами, не прибегайте к интригам. Некоторым Водолеям в этот день будет очень трудно не сердиться на близких. Поводы для этого, к сожалению, появляются довольно часто. Постарайтесь совладать с гневом, не давать ему воли.

Гороскоп на сегодня Рыбы

Многие задачи, с которыми прежде не удавалось справиться, сегодня решатся, причем на удивление быстро. Вы находите неожиданные, оригинальные методы добиться желаемого, с удовольствием экспериментируете, не боитесь делать то, чего не одобряют другие. Решительность добавляет вам привлекательности, многие вами заинтересуются. Инициативу можно проявлять и в деловой сфере, и в личных отношениях. Ваши идеи быстро получают поддержку, окружающие с удовольствием помогают вам реализовать задуманное.

Гороскопы на день неделю и месяц смотрите у нас на сайте

﻿
Теги
гороскоп
Версия для печати
Загрузка...
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4202 BYN 2.417 BYN 2.427 BYN
USD
2.0048 BYN 2.002 BYN 2.008 BYN
RUB
3.5382 BYN 3.53 BYN 3.543 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность
Все видео

Фотоновости

Программа шестого школьного дня реализуется в гомельском колледже
Все фото

Инфографика

Запрет выхода на лед Запрет выхода на лед действует с 22 декабря до окончания ледостава. Решение принято для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев - на водоемах республики с декабря 2017 года погибли 7 рыбаков.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
Лукашенко вручил Благодарность Президента журналистам БЕЛТА Матвееву и Ваньшину
Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: Россия для Беларуси - стратегический партнер первостепенной важности во всех отношениях
Макей и Кварацхелия обсудили реализацию белорусско-грузинских договоренностей
Беларусь рассчитывает создать механизм взаимодействия национальных координаторов по ЦУР
Экономика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович инициирует создание в Беларуси новых химпроизводств
БелАЗ в 2017 году экспортировал около 96% продукции
Брыло назначен представителем государства в Белорусской биотехнологической корпорации
Происшествия
Фото из архива В Мозырском районе подросток провалился под лед и погиб
В Смолевичском районе двое рыбаков провалились под лед, один из них погиб
Рыбак утонул в Рогачевском районе
Общество
Суперпризы 51-го тура игры "Удача в придачу!" разыграет известный белорусский певец, композитор и продюсер Юзари! Новые призы на Старый Новый год! Уже в этот понедельник известный белорусский певец Юзари разыграет 31-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"! А вы запаслись игровыми кодами?
БЖД представит в 2018 году транзитный потенциал на выставках в России и Германии
Белорусские депутаты намерены рассмотреть на весенней сессии поправки в закон об авторском праве
Регионы
Куда пойти в Минске в выходные: "Прыгоды на Калядкі", Новый год во дворце Радзивиллов и путешествие по музею-подлодке
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Большом театре Беларуси прошел новогодний бал
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе
Спорт
Антон Кушнир Антон Кушнир занял третье место на этапе КМ по фристайлу в США
Хоккеисты "Юности" обыграли британский "Шеффилд" и лидируют в борьбе за Континентальный кубок
Белорусские биатлонистки финишировали 13-и в эстафете на этапе КМ, победила Германия
Технологии
Танцующие роботы Умные технологии: в США прошла масштабная выставка разработок в сфере искусственного интеллекта - ФОТОРЕПОРТАЖ
"Космический грузовик" Dragon с 2 тоннами груза приводнился в Тихом океане
Марк Цукерберг потерял около 3 млрд долларов после пары предложений
Культура
Надежда Кучер. Фото из архива "Певица мира" Надежда Кучер стала приглашенной артисткой Большого театра Беларуси
"Шчадроўскія варожбы" устроят под Минском
Бал соберет гостей в Большом театре Беларуси на старый Новый год
В мире
Фото EPA Власти Египта ввели комендантский час на севере Синая
Послы России и США наметили совместные шаги по улучшению связей двух стран
В Багдаде подорвали кортеж главы совета
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Игорь Гончарик,
Юлия Сагайдак,
Игорь Кириленков,
Алла Королюк 15 января, 11:00 Жилищно-коммунальное хозяйство города Минска: итоги и планы Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Газета 7 дней
Небо в биткоинах
«И я согласился немного похулиганить»
Шедевр Оливье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия