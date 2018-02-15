Гостьи Берлинского кинофестиваля смогут отказаться от каблуков и декольтированных платьев

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая актриса Анна Брюггерман предложила гостьям Берлинского кинофестиваля отказаться от шпилек и откровенных декольте. Об этом пишет британское издание Guardian.

Брюггерман призвала актрис бойкотировать устаревшие традиции красной дорожки, которые заставляют женщин надевать узкие неудобные платья с глубоким вырезом и дефилировать на высоких каблуках. При этом зрители и журналисты рассматривают наряды и драгоценности, обсуждая их стоимость.

Для светских львиц, готовых поддержать необычную инициативу, Анна Брюггерман организовала компанию в Twitter с хештегом #NobodysDoll.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик отметил, что, в отличие от Канн, в Берлине никогда не высказывали требование, чтобы женщины появлялись на церемонии открытия исключительно на высоких каблуках.

68-й по счету Берлинский международный кинофестиваль будет проходить с 15 по 25 февраля. В этом году в конкурсной программе примут участие 24 картины, среди них фильмы из Франции, Германии, Италии, Польши, США, России. Международное жюри в нынешнем сезоне возглавит известный немецкий кинорежиссер, сценарист, продюсер и композитор Том Тыквер.-0-