Готов сценарий пилотного эпизода сериала "Ведьмак" от Netflix

Сценарист будущего сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Шмидт сообщила о том, что сценарий пилотного эпизода завершен. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Напомним, что автор цикла книг о ведьмаке Анджей Сапковский выступит в качестве творческого консультанта. К производству сериала также планировали привлечь студию CD Projekt RED, которая занималась разработкой серии игр про Геральта, однако от их помощи все же отказались.

Шмидт пообещала, что не собирается "смягчать" события сериала ради возрастных рейтингов и цензуры. Netflix вполне может себе позволить показать суровые реалии фэнтезийного мира "Ведьмака", а именно этого и ждут фанаты оригинальных книг.

Лорен Шмидт в последние годы писала сценарии для сериалов "Защитники" и "Сорвиголова".-0-