Говорящая по-японски собака покоряет интернет

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соцсети Twitter набирает популярность видео с сиба-ину, который умеет говорить по-японски.

Хозяйка пса ведет свой микроблог, где публикует видео со своим любимцем, которого зовут Бени. Недавно там появилось видео, где Бени повторяет за хозяйкой различные слова. Сейчас пес с легкостью произносит taberu ("есть") и hanbagu ("гамбургер"). Его способности оценили уже более 5 тыс. человек. При этом, вполне вероятно, что скоро собака станет еще популярнее - в комментариях к посту многие журналисты просят хозяйку связаться с ними.-0-