Говорящая по-японски собака покоряет интернет

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соцсети Twitter набирает популярность видео с сиба-ину, который умеет говорить по-японски.
Хозяйка пса ведет свой микроблог, где публикует видео со своим любимцем, которого зовут Бени. Недавно там появилось видео, где Бени повторяет за хозяйкой различные слова. Сейчас пес с легкостью произносит taberu ("есть") и hanbagu ("гамбургер"). Его способности оценили уже более 5 тыс. человек. При этом, вполне вероятно, что скоро собака станет еще популярнее - в комментариях к посту многие журналисты просят хозяйку связаться с ними.-0-
紅が喋る「食べる」が「ハンバーグ」「アイラブユー」等に聞こえるという意見もあり、ならば「食べる」「ハンバーグ」を分けて喋れるようにしよう！と思ってやってみました— beni_shiba (@a_t_k123) 1 сентября 2018 г.
私はできてると自己満足です️️ pic.twitter.com/cnPQY552I0
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