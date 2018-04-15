Грабитель в Великобритании из-за ветра потерял награбленное

Неудачной оказалась попытка ограбления офиса туристической фирмы в британском городе Дройлсдене в графстве Большой Манчестер.
Два грабителя забрали деньги и покинули офис, но их заметила уличная камера видеонаблюдения. На видеозаписи с камеры видно, как из кармана грабителя вылетают купюры. Сам же злоумышленник в растерянности. Он сделал пару шагов, чтобы собрать деньги, но потом передумал, перешел дорогу и потерял остаток добычи. Ветер был очень сильный, деньги быстро исчезли из поля зрения камеры.
Полиция обратилась к свидетелям произошедшего с просьбой сообщить какую-либо информацию о подозреваемых.
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