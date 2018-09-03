Греческий фермер случайно обнаружил древнюю гробницу

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке острова Крит в деревне Кентри фермер, паркуя автомобиль, обнаружил древнюю границу, пишет газета Cretapost.

Мужчина хотел припарковать машину в тени оливкового дерева, но когда стал приближаться к нему, под колесами машины стала проседать почва, а после и вовсе образовалась яма диаметром примерно 1,2 метра. Подозревая, что странная трещина в земле может быть как-то связана с историческими руинами, фермер обратился в Lassithi Ephorate of Antiquities, локальную организацию, отвечающую за поиск и сохранение античного наследия в этом регионе.

Фото Cretapost

Специалисты утверждают, что мужчина случайно обрушил слой земли над гробницей, которая относится примерно к началу "последворцовой" стадии периода минойской цивилизации. Внутри нее была найдена пара гробов, в каждом из которых исследователи обнаружили по одному скелету. Кроме того, в гробнице были найдены два десятка глиняных горшков с разноцветными украшениями и посмертными подношениями, которые подсказали историкам, что гробница была построена приблизительно в 1400 - 1200 годах до н.э.-0-

Фото Cretapost