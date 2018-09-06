6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственном историческом музее в Москве известный певец Григорий Лепс открыл выставку икон "Предивное художество". Об этом он написал на своей странице в Instagram.
На выставке представлено около 200 икон, которые Лепс собирал в течение 20 лет. Посетители музея смогут увидеть экспонаты, относящиеся к XVI-XX вв. Журналистам певец признался, что собрать такую коллекцию было сложно, на вопрос о стоимости икон он ответил: "Трудно определить, кто-то говорит $25 млн, кто-то - $35 млн. Одна из самых больших коллекций в стране, а, может, и в мире".
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Вчера состоялось торжественное открытие выставки «Предивное художество»: Иконы из собрания Григория Лепса. Выставка открыта для посещения с сегодняшнего дня и до 6 ноября по адресу: Государственный исторический музей, дом 1, Новый выставочный зал. «Хочу поблагодарить всех, кто причастен к организации такого большого и важного для меня проекта – куратора собрания Льва Вольфсона, куратора выставки Елену Юхименко, архитектора проекта Фатали Талыбова, мою команду, сотрудников Государственного исторического музея и лично директора Алексея Левыкина, гостей выставки, посетивших открытие и СМИ, рассказавших о проекте. Также выражаю искреннее почтение и особенную благодарность митрополиту Корнилию, главе Русской православной старообрядческой церкви» - благодарит всех артист.
Выставка будет открыта для посещения до 6 ноября.
Помимо икон Григорий Лепс уже много лет коллекционирует бильярдные кии, гравюры и картины.-0-
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