Григорий Лепс станцевал в аэропорту

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Григорий Лепс исполнил зажигательный танец в аэропорту в Баку, где сегодня стартует фестиваль "Жара".

На своей странице в Instagram Иосиф Пригожин разместил видео, на котором запечатлено, как Григорий Лепс танцует лезгинку в аэропорту Баку. К певцу присоединилась и его дочь Инга, а позже в пляс пустились Валерия и телеведущая Яна Кошкина. За несколько часов видео посмотрело уже более миллиона пользователей сети.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 25 Июл 2018 в 6:34 PDT

Подобный видеоролик опубликовала и Яна Чурикова, подписав его: "ВНИМАНИЕ, МИРОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВ! Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже, чем поет! Валерия, как всегда, безупречна и грациозна, Йося брутален. Пошла Жарааа!".

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu) 25 Июл 2018 в 7:24 PDT

Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку продлится до 29 июля.-0-