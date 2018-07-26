Григорий Лепс станцевал в аэропорту

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Григорий Лепс исполнил зажигательный танец в аэропорту в Баку, где сегодня стартует фестиваль "Жара".
На своей странице в Instagram Иосиф Пригожин разместил видео, на котором запечатлено, как Григорий Лепс танцует лезгинку в аэропорту Баку. К певцу присоединилась и его дочь Инга, а позже в пляс пустились Валерия и телеведущая Яна Кошкина. За несколько часов видео посмотрело уже более миллиона пользователей сети.
Подобный видеоролик опубликовала и Яна Чурикова, подписав его: "ВНИМАНИЕ, МИРОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВ! Первый раз вижу, как Григорий Викторович танцует! Оказывается, не хуже, чем поет! Валерия, как всегда, безупречна и грациозна, Йося брутален. Пошла Жарааа!".
Музыкальный фестиваль "Жара" в Баку продлится до 29 июля.-0-
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