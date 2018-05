Группа ABBA рассказала о своих новых песнях

Перед премьерой двух новых песен группы ABBA ее участники, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, рассказали об особенностях новинок. Об этом сообщает ТАСС.

Песни имеют названия Don't shut me down (Не закрывай меня) и I still have faith in you (Я все еще верю в тебя).

Впервые за 35 лет музыканты ABBA собрались вместе и записали две новые композиции.

Одна из песен будет представлена в необычном формате. ABBA снова выступит вместе, но это будут не сами музыканты, а их цифровые копии - аватары или "аббатары". Музыканты группы навестили Кремниевую долину в США. Там были проведены замеры головы для создания их двойников образца 1979 года.

Би-би-си и NBC планируют осенью этого года показать телешоу о группе. На нем с одной из новых песен и выступят "аббатары". После этого виртуальная группа совершит концертное турне.

Шведский музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году и просуществовал 10 лет.