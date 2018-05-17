Группа "Би-2" презентовала новый клип "Черное солнце"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Би-2" выпустила новое видео "Черное солнце". Клип снят на одноименную песню из альбома "Горизонт событий".

Съемки "Черного солнца" состоялись в апреле в усадьбе Кусково (Москва).

Главные роли в клипе исполнили Лева и Шура из "Би-2", а также известная российская актриса театра и кино Виктория Исакова.

Режиссером нового видео снова стал Игорь Шмелев, ранее снявший для "Би-2" клипы "Компромисс", "Лайки", "Птица на подоконнике", "Летчик", "Виски" (feat. John Grant) и "Ля-ля тополя", а также участвовавший в создании концертного видеоряда шоу "Горизонт событий".

В качестве оператора "Черного солнца" был приглашен Генрих Медер.-0-