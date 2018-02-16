Группа "Би-2" выпустила новый клип "Ля-ля тополя"

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Би-2" презентовала клип на новую песню "Ля-ля тополя", записанную специально для фильма "О чем говорят мужчины. Продолжение" московского театра "Квартет И".
Эпизод фильма, в котором участники "Би-2" исполняют эту композицию, снимался минувшим летом в Санкт-Петербурге прямо на Неве - сценой для музыкантов послужила огромная баржа. В клип "Ля-ля тополя", помимо выступления на Неве, вошли и другие фрагменты фильма.
"Квартет И" - наши старые друзья, с ними всегда приятно и сотрудничать, и просто общаться. Мы прекрасно понимаем друг друга буквально с полуслова", - говорит Шура из "Би-2".
Увидеть и услышать "Би-2" в Минске можно будет уже 31 марта в "Минск-Арене". В столицу Беларуси музыканты привезут концертную презентацию альбома "Горизонт событий". Специально для гастрольного тура разработана нестандартная сценография, которая прекрасно дополняется световым и видеошоу.-0-
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