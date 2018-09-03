Группа "Ленинград" выпустила клип на саундтрек к новому фильму "Гоголь. Cтрашная месть"

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сети появились видео-титры к фильму "Гоголь. Страшная месть". В основе видеоряда - песня, написанная солистом группы "Ленинград".

Кадр из клипа "Гоголь. Страшная месть"

За восемь минут в видео под задорный текст Сергея Шнурова рассказывается история знакомства актеров провинциального театра с новым художественным руководителем, который хочет поставить "Вий" в современной обработке. На главную роль он планирует назначить своего протеже - "гениального актера Даниэля Кислицкого". Прежней же звезде театра - Иннокентию Петушинскому - приходится несладко, и он решает отомстить новоявленной звезде. Чем все это заканчивается - предугадать невозможно.-0-