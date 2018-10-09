Группа Serebro лишилась солистки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Серябкина уходит из группы Serebro. Об этом сообщила сама певица в Instagram-аккаунте.
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Я не спала всю ночь. Записала это видео и не смогла выложить. Не знаю вообще как написать эту фразу, но... Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую очень сложно. Потому что с одной стороны я остаюсь дома, в MALFA и смогу полноценно заниматься MOLLY, делать собственную музыку. А с другой – ухожу из группы, которая была и остаётся частью меня. Я пишу всё это, хотя впереди у нас еще много концертов – ВМЕСТЕ В ТАКОМ СОСТАВЕ МЫ БУДЕМ ДО 2019 ГОДА. Но мне важно сказать это, когда я всё решила, поговорила с Максом. Он меня понял и сказал "действуй". SEREBRO – такая огромная история. Оно воскрешает своей музыкой, заставляет радоваться и плакать. Это не закончится никогда, я точно знаю. Хочу, чтобы вы продолжали любить его, несмотря ни на что, потому что каждая из нас – из ВСЕХ, любит вас самой горячей любовью. Я жду вас на всех наших концертах. А их впереди очень много. У нас сейчас такие планы на 2019 – я записываю альбом для MOLLY и параллельно мы вместе работаем над материалом для нового SEREBRO. И этот материал разрывает меня пополам, настолько это сильно и красиво. Это то, что реально услышит весь мир и я говорю это в прямом смысле. Вы сами всё узнаете. Не за горами день, когда я объявлю даты на свои сольные концерты, а пока – ждите нас в прежнем составе в своём городе. Хочу зажигать с вами ещё больше, если вообще возможно хотеть больше. И помните одно. SEREBRO - ВЕЧНО. Оно рассыпалось, когда уходили девочки, но восстанавливалось – это неизбежно. Оно лечит и так будет всегда. Я всей душой верю в это и знаю, что так будет. #molly
"Я ухожу из Serebro. Это очень сложное решение, но я его приняла, потому что я поняла, что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться", — говорит девушка в своем видеообращении.
Серябкина сообщила, что будет выступать в составе группы до конца года, а потом займется сольным проектом Molly. Также она собирается продолжить сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым.
Группа Serebro была создана в 2006 году. В ее состав до последнего времени входили Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.
Вместе с группой Серябкина выступала на "Евровидении" в 2007 году. Тогда коллектив занял 3-е место.-0-
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