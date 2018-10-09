Группа Serebro лишилась солистки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ольга Серябкина уходит из группы Serebro. Об этом сообщила сама певица в Instagram-аккаунте.

"Я ухожу из Serebro. Это очень сложное решение, но я его приняла, потому что я поняла, что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться", — говорит девушка в своем видеообращении.

Серябкина сообщила, что будет выступать в составе группы до конца года, а потом займется сольным проектом Molly. Также она собирается продолжить сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым.

Группа Serebro была создана в 2006 году. В ее состав до последнего времени входили Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.

Вместе с группой Серябкина выступала на "Евровидении" в 2007 году. Тогда коллектив занял 3-е место.-0-