Группа Spice Girls отправится в масштабное турне по Великобритании

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская музыкальная группа Spice Girls официально воссоединилась, и коллектив объявляет о масштабном турне по Великобритании, сообщает, британская газета The Sun.

Гастрольный тур начнется в июне 2019 года.

Певицы записали тайное видеообращение для своих поклонников, которое будет транслироваться в Ночь Гая Фокса (5 ноября). Также они дадут интервью в "Шоу Джонатана Росса" на канале ITV.

Группа Spice Girls последний раз выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.-0-