Группа Spice Girls отправится в масштабное турне по Великобритании

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская музыкальная группа Spice Girls официально воссоединилась, и коллектив объявляет о масштабном турне по Великобритании, сообщает, британская газета The Sun.
Гастрольный тур начнется в июне 2019 года.
Певицы записали тайное видеообращение для своих поклонников, которое будет транслироваться в Ночь Гая Фокса (5 ноября). Также они дадут интервью в "Шоу Джонатана Росса" на канале ITV.
Группа Spice Girls последний раз выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.-0-
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