"Хабл" сделал фото Марса и Сатурна с близкого расстояния

Опубликованы фотографии, сделанные во время недавнего противостояния двух планет. Об этом сообщает Science Alert.

Противостояние планет означает, что планеты находятся ближе всего к Земле и полностью освещены Солнцем, что позволяет сделать качественные снимки.

Особенно удались фотографии колец Сатурна и его спутников, впервые сделаны фотографии шести из 62 спутников планеты: Дионы, Энцелада, Тефия, Януса, Эпиметея и Мимаса. На Марсе удалось сфотографировать полярные шапки, несмотря на пыльные бури.