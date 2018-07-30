"Хабл" сделал фото Марса и Сатурна с близкого расстояния

Опубликованы фотографии, сделанные во время недавнего противостояния двух планет. Об этом сообщает Science Alert.
Противостояние планет означает, что планеты находятся ближе всего к Земле и полностью освещены Солнцем, что позволяет сделать качественные снимки.
Особенно удались фотографии колец Сатурна и его спутников, впервые сделаны фотографии шести из 62 спутников планеты: Дионы, Энцелада, Тефия, Януса, Эпиметея и Мимаса. На Марсе удалось сфотографировать полярные шапки, несмотря на пыльные бури.
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