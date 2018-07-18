Харрисон Форд сыграет главную роль в "Зове предков"

В долгожданной экранизации "Зова предков" известного писателя Джека Лондона главную роль сыграет Харрисон Форд. Эту информацию сообщает новостной сайт The Wrap. Ожидается крупнобюджетный проект, который будет финансировать студия 20th Century Fox.

Постановщиком картины выступит создатель "Как приручить дракона" Крис Сандерс. Над сценарием будет работать Майкл Грин, трудившийся ранее над сценарием фильма "Логан". Съемки планируется начать в сентябре текущего года.

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