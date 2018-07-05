Харви Ванштейн пришел в полицию, и теперь ему грозит пожизненный срок

Голливудский продюсер Харви Ванштейн добровольно пришел в полицию в мае 2018-го года, дабы смягчить возможный приговор. Этот план не сработал, и теперь известному продюсеру грозит пожизненное заключение за многочисленные сексуальные домогательства.

Так, прокуратура Нью-Йорка обвиняет Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и жестоком отношении к женщинам. Наказание может составить от 10 лет заключения до пожизненного срока.

Имена жертв насилия не называются, однако сообщается о том, что преступления были совершены еще в 2006 году. Харви Ванштейн свою вину не признает и отрицает обвинения. Сейчас он находится дома под залог в 1 миллион долларов.