HBO планирует запуск сериала об инстаграм-инфлюенсерах

Комедийный сериал о красоте и женственности в эпоху Instagram получил название “Unsubscribed”, что переводится как “Отписавшиеся”. Главными героинями станут девушки-инфлюенсеры, ведущие популярные блоги в социальной сети Instagram.

Создатели ставят перед собой цель показать, как изменилось отношение к красоте, расовой принадлежности, собственной привлекательности и уникальности в эпоху Instagram.

Пока известно не так много подробностей о новом проекте HBO. Продюсером выступит Тиффани Хадиш, а вот имена актрис, которым предстоит сыграть главных героинь, пока не известны. Так как к съемкам еще не приступили, то и назвать примерную дату релиза сериала пока невозможно.