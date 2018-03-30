HBO показал еще один трейлер второго сезона "Мира Дикого Запада"

В трейлере можно увидеть персонажей Эван Рейчел Вуд, Эда Харриса, Тэнди Ньютон и Джеффри Райта. А саундреком к ролику стал кавер на песню группы Nirvana "Heart-Shaped Box".

Действие второго сезона будет разворачиваться сразу в нескольких парках. В трейлере можно увидеть самый первый парк развлечений, а также парк, населенный ниндзя и самураями.

Премьера нового сезона запланирована на 22 апреля текущего года. Второй сезон будет состоять из одиннадцати серий.

"Мир Дикого Запада" – американский фантастический сериал, который является адаптацией одноименного фильма, вышедшего в 1973 году. Премьера первого сезона состоялась в 2016 году. Тогда же и стало известно, что сериал будет продлен на второй сезон.