Хью Грант впервые свяжет себя узами брака

Один из самых закоренелых голливудских холостяков Хью Грант все же решил вступить в брак. Избранницей 57-летнего актера стала Анна Эберштейн. В марте текущего года девушка родила ему ребенка.

Церемония бракосочетания запланирована на конец мая. А заявление пара уже подала. Сообщается, что все друзья Гранта были повергнуты в шок этой новостью. В свои семейные планы Хью никого не посвящал, а подобного решения от 57-летнего актера уже никто и не ждал.

Напомним, что актер воспитывает пятерых детей. Двоих ему подарила китайская актриса Тинглан Хонг, матерью еще троих детей является новоиспеченная невеста Анна Эберштейн.

Хью Грант наиболее известен ролями Дэниела Кливера, дамского угодника из трилогии "Бриджит Джонс", а также романтичного премьер-министра из киноленты "Реальная любовь".