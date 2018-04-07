Хью Лори составит компанию Джорджу Клуни в новом сериале

Хью Лори присоединится к Джорджу Клуни в новом сериале по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22". Ранее они уже снимались вместе в фильме "Земля будущего".

К слову, роман Хеллера уже был экранизирован в 1970 году, над своей версией "Уловки" тогда работал Майк Николс. Новый сериал запускает сервис Hulu. Джордж Клуни не только снимется в нем, но также станет и продюсером, и режиссером проекта.

Роман "Уловка-22" был впервые опубликован в 1968 году, он написан в жанре черного юмора и сатиры.