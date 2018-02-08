Хоакин Феникс станет новым Джокером киновселенной DCEU

По информации зарубежных СМИ, роль Джокера в сольном фильме исполнит актер Хоакин Феникс.

Переговоры с киностудией Warner Bros. уже прошли, и актер согласился на роль злодея из вселенной DC Comics. Над сценарием будущего фильма работают Скотт Сильвер и Тодд Филлипс. Второй также выступит в роли режиссера кинокартины. Сюжет будущего фильма будет повествовать о предыстории персонажа. Кинолента обещает быть мрачной и реалистичной.

Дата премьеры пока что неизвестна.-0-