"Ходячие мертвецы" лишатся главного героя

Звезда "Ходячих мертвецов" Эндрю Линкольн покинет сериал. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
В сериале британский актер играет Рика Граймса, бывшего офицера полиции, который возглавил группу выживших людей после наступления зомби-апокалипсиса.
По информации издания, актер покинет проект после 9-го сезона. Сообщается, что новой звездой сериала станет Норман Ридус, исполнитель роли Дэрила Диксона.
Почему актер покидает проект – неизвестно.
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