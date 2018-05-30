"Ходячие мертвецы" лишатся главного героя

Звезда "Ходячих мертвецов" Эндрю Линкольн покинет сериал. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В сериале британский актер играет Рика Граймса, бывшего офицера полиции, который возглавил группу выживших людей после наступления зомби-апокалипсиса.

По информации издания, актер покинет проект после 9-го сезона. Сообщается, что новой звездой сериала станет Норман Ридус, исполнитель роли Дэрила Диксона.

Почему актер покидает проект – неизвестно.