"Ходячих мертвецов" продлили на 10 лет

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ AMC планируют развивать вселенную "Ходячих мертвецов" еще минимум десять лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Интерес к "Ходячим мертвецам" постепенно падает, но это не мешает им оставаться одним из самых популярных кабельных сериалов.

Исполнительный директор AMC Networks Джош Сапан заявил: "Ходячие мертвецы" - это целая вселенная, и у нас уже есть план на ближайшие десять лет и даже больше. У нас очень осторожные планы: мы уважаем мир, за которым следят фанаты". Сапан называет "Бойтесь ходячих мертвецов" как пример расширения франшизы за пределы основного сериала - и этот спин-офф может стать не единственным.

Девятый сезон "Ходячих мертвецов" станет первым по-настоящему крупным испытанием: сможет ли сериал существовать без Рика и Мэгги? Тем не менее уже известно, что сериал продлен на 10-й сезон.-0-