Хорваты празднуют выход в финал на улицах Загреба и Москвы

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщики футбольной сборной Хорватии празднуют победу над командой Англии и выход в финал ЧМ-2018 по футболу.

Игра хорватской сборной на московском стадионе "Лужники" принесла праздник на улицы столицы страны Загреба, пишет Euronews. Финал футбольного первенства - самое крупное достижение футболистов Хорватии с момента обретения этим балканским государством независимости в 91году.

Сборная Хорватии смогла одолеть команду Англии в сложной борьбе, победу хорваты вырвали в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 2:1.

"Очень много эмоций, конечно, и нет слов, чтобы их выразить. Хочется сказать спасибо игрокам и тренеру", - делятся впечатлениями болельщики.

Как сообщает ТАСС, после финального свистка турецкого арбитра Джюнейта Чакыра фанаты обеих сборных отправились в центр Москвы, чтобы отпраздновать исторические достижения любимых команд. Сборная Хорватии сыграет в финале мирового первенства впервые в своей истории, а сборная с Британских островов может завоевать медаль мирового первенства впервые с 1966 года.

Британские болельщики не скрывали досады после поражения своей национальной команды, но были довольны попаданием в четверку лучших. "Обидно упускать победу в дополнительное время, но подопечные Гарета Саутгейта могут гордиться своей игрой на турнире в России. Выход в полуфинал чемпионата мира является отличным достижением для нашей команды. Уверен, что мы сможем обыграть сборную Бельгии в матче за третье место", - отметил фанат сборной Англии.

В финале ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Матч пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники", начало в 18.00. Сборная Англии встретится с командой Бельгии в матче за третье место в Санкт-Петербурге. Игра состоится 14 июля, начало в 17.00.

Хорватский футбольный союз получит от Международной федерации футбола (ФИФА) минимум $28 млн в качестве призовых после выхода сборной в финал чемпионата мира. Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $400 млн. -0-