Художник создает произведения искусства из бананов

Стефан Бруше из голландского города Роттердама создает копии известных картин, кадры из кинофильмов, вырезает фигурки зверюшек и знаменитостей, используя обычные бананы. Для своего творчества он использует только нож, краски и перьевую ручку.

Свои творения художник выкладывает в Instagram, где у него более 80 тысяч посетителей.

Искусству превращения бананов в шедевры необычный художник отдал уже семь лет, хотя первое произведение получилось случайно – забавляясь, Стефан вырезал на банане счастливое лицо и отправил фото в Instagram. Фото посетителям понравилось, и это стало стимулом для Стефана продолжать свое экспериментаторское искусство.