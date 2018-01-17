Иглесиас и Курникова опубликовали фото новорожденных близнецов

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые опубликовали фото близнецов, которые появились у звездной пары в декабре 2017 года, сообщает БЕЛТА.
Родители подписали снимки на своих страничках в соцсетях "Мой лучик солнца".
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями впервые. У них родились дочка и сын, которых назвали Люси и Николас. -0-
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