Иглесиас и Курникова опубликовали фото новорожденных близнецов

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые опубликовали фото близнецов, которые появились у звездной пары в декабре 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Родители подписали снимки на своих страничках в соцсетях "Мой лучик солнца".

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями впервые. У них родились дочка и сын, которых назвали Люси и Николас. -0-

Публикация от Anna Аня (@annakournikova) Янв 16, 2018 at 10:48 PST