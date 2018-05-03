Игорь Николаев произвел фурор в Сети

Популярный певец и композитор Игорь Николаев опубликовал милый снимок со своей дочкой Вероникой. Фотография произвела настоящий фурор в Сети.

Исполнитель не любит распространяться о своей личной жизни, но на днях решил сделать исключение. Он опубликовал фотографию, на которой позирует вместе с малышкой на руках.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 30 Апр 2018 в 11:05 PDT

Такой трогательный снимок восхитил фанатов артиста.